HOME NEWS INTERNATIONAL

Tambang Emas Runtuh Tewaskan 43 Orang, Korban Sebagian Besar Wanita

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |19:14 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

BAMAKO - Empat puluh tiga orang, kebanyakan wanita, tewas setelah sebuah tambang emas tradisional runtuh di Mali barat pada Sabtu, (15/2/2025) kata ketua serikat pekerja industri.

Kecelakaan itu terjadi di dekat kota Kenieba di wilayah Kayes yang kaya emas di Mali, kata Taoule Camara, sekretaris jenderal serikat pekerja nasional penghitung dan penyulingan emas (UCROM), kepada Reuters.

Para korban telah turun ke area tambang terbuka yang ditinggalkan oleh penambang industri untuk mencari serpihan emas ketika tanah runtuh di sekitar mereka, katanya.

Seorang juru bicara kementerian pertambangan mengonfirmasi kecelakaan itu terjadi antara kota Kenieba dan Dabia, tetapi menolak memberikan keterangan lebih lanjut karena tim kementerian di lokasi kejadian belum membagikan laporan mereka.

Penambangan rakyat merupakan kegiatan umum di sebagian besar Afrika Barat dan telah menjadi lebih menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya permintaan logam dan kenaikan harga.

Kecelakaan yang mematikan sering terjadi karena penambang rakyat sering menggunakan metode yang tidak diatur.

Tiga belas penambang rakyat, termasuk perempuan dan tiga anak-anak, tewas di Mali barat daya pada akhir Januari, setelah terowongan tempat mereka menggali emas terendam banjir.

(Rahman Asmardika)

      
