Demam Emas di Raqqa, Warga Berbondong-bondong Gali Dasar Sungai Efrat

JAKARTA - Suasana di pedesaan Raqqa saat ini mengingatkan pada demam emas abad lalu. Puluhan penduduk berkumpul di tepi Sungai Efrat dengan penuh semangat, menggali tanah yang baru saja tersingkap akibat penyusutan air sungai. Gundukan tanah berkilauan di dasar sungai memicu harapan besar akan temuan emas mentah, memicu aktivitas penambangan spontan yang terus membesar sejak dua hari terakhir.

Apa yang awalnya hanya rasa ingin tahu kini berubah menjadi penggalian terorganisir secara mandiri. Tenda-tenda perkemahan darurat bermunculan di sepanjang tepi sungai, dengan para penambang yang bekerja tanpa henti menggunakan peralatan sederhana. Aktivitas ini juga menggerakkan ekonomi mikro lokal, di mana harga peralatan penambang bekas melonjak dan para calo informal bermunculan untuk memenuhi permintaan.

Meski antusiasme tinggi, daerah ini masih tanpa pengawasan resmi atau aturan keselamatan. Tidak ada intervensi pemerintah maupun otoritas setempat, sementara potensi risiko lingkungan dan keselamatan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penggali.

Insinyur geologi, Khaled al-Shammari mengingatkan agar para warga berhati-hati, karena tanah berkilauan di sepanjang Sungai Efrat memang bisa mengandung mineral, namun tidak cukup bukti untuk memastikan keberadaan emas tanpa analisis geologi yang detail.

"Hanya penelitian ilmiah yang dapat memastikan apakah ada kandungan emas atau mineral berharga lainnya," ujar Khaled al-Shammari, seperti dilansir dari Shafaq News, Rabu (6/8/2025).