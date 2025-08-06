Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Demam Emas di Raqqa, Warga Berbondong-bondong Gali Dasar Sungai Efrat

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |21:00 WIB
Demam Emas di Raqqa, Warga Berbondong-bondong Gali Dasar Sungai Efrat
Warga Desa Raqqa Berbondong-bondong Gali Dasar Sungai Efrat (foto: Dok Shafaq News)
A
A
A

JAKARTA - Suasana di pedesaan Raqqa saat ini mengingatkan pada demam emas abad lalu. Puluhan penduduk berkumpul di tepi Sungai Efrat dengan penuh semangat, menggali tanah yang baru saja tersingkap akibat penyusutan air sungai. Gundukan tanah berkilauan di dasar sungai memicu harapan besar akan temuan emas mentah, memicu aktivitas penambangan spontan yang terus membesar sejak dua hari terakhir.

Apa yang awalnya hanya rasa ingin tahu kini berubah menjadi penggalian terorganisir secara mandiri. Tenda-tenda perkemahan darurat bermunculan di sepanjang tepi sungai, dengan para penambang yang bekerja tanpa henti menggunakan peralatan sederhana. Aktivitas ini juga menggerakkan ekonomi mikro lokal, di mana harga peralatan penambang bekas melonjak dan para calo informal bermunculan untuk memenuhi permintaan.

Meski antusiasme tinggi, daerah ini masih tanpa pengawasan resmi atau aturan keselamatan. Tidak ada intervensi pemerintah maupun otoritas setempat, sementara potensi risiko lingkungan dan keselamatan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penggali.

Insinyur geologi, Khaled al-Shammari mengingatkan agar para warga berhati-hati, karena tanah berkilauan di sepanjang Sungai Efrat memang bisa mengandung mineral, namun tidak cukup bukti untuk memastikan keberadaan emas tanpa analisis geologi yang detail.

"Hanya penelitian ilmiah yang dapat memastikan apakah ada kandungan emas atau mineral berharga lainnya," ujar Khaled al-Shammari, seperti dilansir dari Shafaq News, Rabu (6/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181450//emas-g75M_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp26 Ribu Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181199//emas-Gsem_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Jadi Rp2.286.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180965//emas-vGE0_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp12.000, Segram Kini Rp2,28 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179977//emas-bfI6_large.jpg
Harga Emas Galeri24 dan UBS Turun Rp38.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179728//emas-LPeg_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Lagi Jadi Rp2.282.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405//pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement