Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tim Medis Arab Saudi Lakukan Ratusan Operasi Jantung dalam Program Medis Kemanusiaan di Suriah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |09:26 WIB
Tim Medis Arab Saudi Lakukan Ratusan Operasi Jantung dalam Program Medis Kemanusiaan di Suriah
Tim medis dari Arab Saudi menggelar program operasi jantung sukarela di Suriah. (Foto; X)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Bantuan dan Pemulihan Kemanusiaan Raja Salman dari Arab Saudi meluncurkan proyek medis sukarela untuk operasi jantung dan kateterisasi di Republik Arab Suriah. Proyek yang berlangsung dari 15 April-22 April 2025 ini digelar melalui Asosiasi “Balsam” untuk Pelatihan Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan.

Proyek ini merupakan perluasan dari berbagai program medis sukarela yang dilaksanakan oleh Pusat Bantuan dan Pemulihan Kemanusiaan Raja Salman di beberapa negara untuk menyediakan perawatan bagi individu dan keluarga dengan pendapatan terbatas.

Tim medis Asosiasi “Balsam”, yang terdiri dari 24 dokter, perawat, dan teknisi, tiba di Damaskus pada Selasa, (15/4/2025) untuk mempersiapkan operasi jantung terbuka dan kateterisasi jantung untuk orang dewasa. Sekelompok dokter lokal dari Suriah bekerja sama dengan tim medis Asosiasi Balsam.

Ratusan Operasi Jantung

Menurut informasi dari Asosiassi Balsam yang diunggah di X, proyek medis sukarela untuk operasi jantung dan kateterisasi, yang diadakan di Rumah Sakit Universitas di Damaskus, bertujuan untuk melakukan 95 operasi bedah, termasuk 15 operasi jantung terbuka dan 80 kateterisasi jantung. Tim ini juga menyediakan pemeriksaan medis untuk menawarkan perawatan dan pengobatan yang diperlukan bagi pasien.

Selain melakukan operasi dan menyediakan pengobatan yang diperlukan, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat layanan medis di Republik Arab Suriah dengan memberdayakan tim medis lokal dan melatih 15 praktisi perawatan kesehatan di ruang operasi, perawatan intensif, dan perawatan kesehatan.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175559//umi_pipik-bnDL_large.jpg
Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi, Ummi Pipik Nonton Langsung di Jeddah Sekaligus Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/194/3175415//jennifer-YgmK_large.jpg
Potret Cantik Jennifer Coppen, Pacar Justin Hubner yang Ikut ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/18/3175025//ilustrasi-OlNL_large.jpg
Suriah Umumkan Hasil Pemilu Pertama Sejak Jatuhnya Rezim Bashar Al Assad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171776//viral-JiFm_large.jpg
Peristiwa 23 September: Adnan Buyung Nasution Tutup Usia hingga Berdirinya Kerajaan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169367//ilustrasi-JCEg_large.jpg
Perkuat Hubungan, Arab Saudi Beri Hibah 1,65 Juta Barel Minyak untuk Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165289//sertifikat-laGC_large.jpg
Percepat Sertifikasi Halal, UMKM Siap Ekspor ke UEA dan Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement