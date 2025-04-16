Tim Medis Arab Saudi Lakukan Ratusan Operasi Jantung dalam Program Medis Kemanusiaan di Suriah

JAKARTA - Pusat Bantuan dan Pemulihan Kemanusiaan Raja Salman dari Arab Saudi meluncurkan proyek medis sukarela untuk operasi jantung dan kateterisasi di Republik Arab Suriah. Proyek yang berlangsung dari 15 April-22 April 2025 ini digelar melalui Asosiasi “Balsam” untuk Pelatihan Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan.

Proyek ini merupakan perluasan dari berbagai program medis sukarela yang dilaksanakan oleh Pusat Bantuan dan Pemulihan Kemanusiaan Raja Salman di beberapa negara untuk menyediakan perawatan bagi individu dan keluarga dengan pendapatan terbatas.

Tim medis Asosiasi “Balsam”, yang terdiri dari 24 dokter, perawat, dan teknisi, tiba di Damaskus pada Selasa, (15/4/2025) untuk mempersiapkan operasi jantung terbuka dan kateterisasi jantung untuk orang dewasa. Sekelompok dokter lokal dari Suriah bekerja sama dengan tim medis Asosiasi Balsam.

Ratusan Operasi Jantung

Menurut informasi dari Asosiassi Balsam yang diunggah di X, proyek medis sukarela untuk operasi jantung dan kateterisasi, yang diadakan di Rumah Sakit Universitas di Damaskus, bertujuan untuk melakukan 95 operasi bedah, termasuk 15 operasi jantung terbuka dan 80 kateterisasi jantung. Tim ini juga menyediakan pemeriksaan medis untuk menawarkan perawatan dan pengobatan yang diperlukan bagi pasien.

Selain melakukan operasi dan menyediakan pengobatan yang diperlukan, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat layanan medis di Republik Arab Suriah dengan memberdayakan tim medis lokal dan melatih 15 praktisi perawatan kesehatan di ruang operasi, perawatan intensif, dan perawatan kesehatan.

(Rahman Asmardika)