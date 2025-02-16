Peristiwa 16 Februari : Arkeolog Inggris Bongkar Makam Firaun Tutankhamun

SEJUMLAH peristiwa bersejarah terjadi pada tanggal 16 Februari. Peristiwa bersejarah itu di antaranya pembongkaran makan Firaun Tutankhamun oleh seorang Arkeolog, Howard Caster pada Februari 1923. Selain itu, 16 Februari merupakan hari kelahiran Valentino Rossi, pembalap fenomenal Moto GP.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa yang terjadi pada 16 Februari, sebagaimana dilansir dari Wikipedia.org, Minggu (16/2/2025) :

1. Makam Firaun Tutankhamun Dibongkar – 1923

16 Februari 1923 menjadi peristiwa besar dalam dunia arkeologi. Itu karena arkeolog berkebangsaan Inggris, Howard Carter, menemukan makam Tutankhamun. Ia memasuki kamar penguasa Mesir tersebut yang masih dalam keadaan tersegel. Hal tersebut menjadi momen puncak atas pencarian makam Firaun Tut, yang dilakukan Carter sejak tiba di Negeri Piramida 32 tahun lamanya.

Carter dipekerjakan Lord Carnarvon untuk mengawasi penggalian baru pada 1907. Ia diperkenalkan oleh Gosten Maspero, yang ingin agar Carter menerapkan metode arkeologi dan sistem pencatatan modern dalam penggalian-penggalian yang dibiayai Lord Carnavon.

Sejak 1914, Lord Carnavo telah membiayai penggalian Carter di Lembah Para Raja. Hal tersebut sempat terhenti oleh Perang Dunia I sampai 1917. Setelah lima tahun berlalu tanpa kesuksesan, pada awal 1922 Lord Carnavorn ingin menghentikan pencarian. Untungnya Carter dapat meyakinkannya untuk melanjutkan penggalian satu tahun lagi. Keputusan itu terbukti tepat karena pada November 1922, sebuah terobosan dalam pencarian ditemukan.

Tim Carter menemukan tangga tersembunyi di dalam reruntuhan di dekat pintu masuk makam lain yang mengarah ke sebuah pintu bernama Tutankhamun. Saat ditemukan, makam tersebut masih utuh dengan harta karun yang tidak tersentuh 3.000 tahun lamanya.