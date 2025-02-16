Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiga Kapal Wisata Terbakar di Teluk Kayangan Lombok Timur 

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |02:02 WIB
Tiga Kapal Wisata Terbakar di Teluk Kayangan Lombok Timur 
Kapal terbakar
A
A
A

LOMBOK TIMUR - Tiga kapal wisata Pulo Mas 167, 168 dan Kapal pengangkut air Inka Mina terbakar di Teluk Kayangan, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Tidak ada korban jiwa dalam itu. 

Kasat Pol Air Lombok Timur Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sudarman membenarkan peristiwa itu. Kobaran api dari atas Kapal Pulo Mas 168 masih tampak berkobar di tengah laut. Sudarman mengatakan peristiwa kebakaran itu diduga berawal dari dapur. 

"Proses pemadaman api masih berlangsung. Tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran terjadi dua kapal dalam posisi parkir," ujar Sudarman kepada wartawan Sabtu (15/2/2025). 
Dia mengakatan peristiwa bermula ketika saksi mata yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) Pulo Mas 168 bernama Sabda Alfarizi (23) sedang di atas kapal. Dia melihat lampu kapal mati dan langsung memeriksa keadaan. 

"ABK kapal atas nama Sabda Alfarizi mengecek lokasi pembangkit listrik di atas kapal. Dia melihat api membesar dari dapur, " ujarnya. 

Peristiwa itu lantas disampaikan kepada kru kapal lainnya yang sedang tidur. Mereka lantas memadamkan api dengan alat seadanya. Namun usahanya gagal. Api semakin membesar. 

Para kru kapal selanjutnya melompat ke kapal 88 di sebelahnya dan membuka tali tambat kapal dan mendorong kapal ke tengah sejauh kira-kira 50 meter. Nahas, Kapal Pulo Mas 168 justru menabrak kapal Pulo Mas 167 dan kapal Inka Mina yang sedang parkir  dan akhirnya ikut terbakar. 

Beruntung tidak ada kru di dua kapal lainnya yang terbakar. Kini petugas Po Air Lombok Timur dan Dinas Pemadam Kebakaran setempat berupaya memadamkan api. Proses pemadaman api sempat terkendala jauhnya Tempat Kejadian Perkara. 
Peristiwa itu menjadi tontonan masyarakat yang sebagian di antara mereka berupaya ikut memadamkan api. Belum diketahui berapa kerugian materiil akibat peristiwa itu. 
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
NTB kebakaran kapal terbakar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184514//kebakaran_di_oita_jepang-Sxds_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan 170 Rumah, 175 Warga Dievakuasi, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973//kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957//kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949//kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920//kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595//kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement