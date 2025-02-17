Istri Pergoki Suaminya yang ASN Berduaan dengan Wanita Lain Diduga Selingkuh

Istri Pergoki Suaminya yang ASN Berduaan Wanita Lain Diduga Selingkuh (Foto Ilustrasi/Freepik)

PEKANBARU - Seorang istri berinisial KO (38) memergoki suaminya AN yang diduga berselingkuh. AN diduga berselingkuh dengan RA yang merupakan rekan satu institusi.

untuk diketahui, AN bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di imigrasi Riau, begitu juga RA juga satu dinas di Imigrasi. KO pun melaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaam.

"Saat ini KO sudah resmi melaoorkan kasus ke Polresta Pekanbaru," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bey Juana Putra Senin (17/2/2025).

Dia menjelaskan kejadian terjadi di Lampu Merah Simpang Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, pada hari Minggu 16 Februari 2025, sekira pukul 16.30 WIB.

Saat itu korban sudah mendapat imformasi kalua suaminya sedang bersama wanita lain. Dia pun membuntutinya. Sampai di lokasi, dia pun mengadang mobil yang sudah dibuntuti itu.