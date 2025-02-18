Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ngamuk Bawa Sajam, ODGJ Bacok Anggota Polisi dan TNI

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |09:14 WIB
Ngamuk Bawa Sajam, ODGJ Bacok Anggota Polisi dan TNI
Petugas saat amankan ODGJ yang mengamuk (foto: dok ist)
SRAGEN - Seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam di Dukuh Pondok, Desa Kedungupit, Kabupaten Sragen. Bahkan, pria diduga berstatus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ini sempat melukai seorang anggota polisi dan TNI yang akan mengamankannya.

Insiden tersebut berawal ketika Senin 17 Februari 2025, sekitar pukul 15.30 WIB, perangkat Desa Kedungupit melaporkan adanya ODGJ berinisial P alias Kecek yang mengamuk dengan membawa pedang samurai sepanjang 85 cm.

Laporan segera ditindaklanjuti Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat yang kemudian berkoordinasi dengan tim evakuasi dari RSJ Surakarta. Namun, upaya negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Pelaku justru semakin agresif dan mengunci diri di dalam rumah.

Sekitar pukul 17.10 WIB, petugas piket dari Polsek Sragen Kota dikerahkan untuk memperkuat tim evakuasi. Setelah berhasil membujuk pelaku untuk membuka pintu, petugas mencoba mengamankan senjata tajam yang dibawanya.

Namun, pelaku tiba-tiba mengayunkan samurai yang dibawa hingga melukai Aiptu Widyatmoko. Ka SPK 3 Polsek Sragen Kota ini mengalami luka di bagian ibu jari kanan hingga retak tulang dan luka sepanjang 3 cm.

Sejurus kemudian, Serma Eko Siswato yang turut dalam upaya evakuasi juga mengalami luka robek di sela ibu jari dan telunjuk kiri dan harus mendapat dua jahitan.

 

