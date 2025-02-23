Novel Baswedan Benarkan Hasto Pernah Cerita soal Inisiator Revisi UU KPK

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengungkapkan pernah bertemu dan berbincang dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait alasan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

“Benar, saya bertemu dia (Hasto) di acara peluncuran dan orasi ilmiah Profesor Sulistyowati Irianto di Universitas Indonesia,” ujar Novel dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (22/2/2025).

Novel pun menceritakan ketika bertemu dengan Hasto, dia langsung menanyakan mengapa melakukan pelemahan KPK dengan revisi UU dan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK. “Ketika bertemu tersebut, saya tanyakan kepada yang bersangkutan mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU dan dilanjutkan dengan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK? Hingga KPK benar-benar lumpuh,” katanya.

Novel juga menyampaikan pengetahuannya bahwa Hasto adalah teman dekat mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang merusak lembaga antirasuah itu. “Saya juga sampaikan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang merusak KPK,” imbuhnya.

Menurut Novel, saat itu Hasto menjawab secara singkat pertanyaan singkat yang mirip dengan pernyataannya yang beredar lewat video berdurasi 5 menit dalam unggahan akun YouTube koreksi_org dengan judul “Nyanyian Hasto: Jokowi, Revisi UU KPK dan Dana Rp3 Juta USD”.

“Dan waktu itu secara singkat yang bersangkutan menjawab kurang lebih sebagaimana dalam rekaman tersebut. Tetapi karena situasi acara, maka hanya bisa bicara singkat saja,” pungkas Novel.