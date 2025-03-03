Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolres Ngada Ditangkap Terkait Kasus Narkoba dan Asusila

Joni Nura , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |21:08 WIB
Kapolres Ngada Ditangkap Terkait Kasus Narkoba dan Asusila
Kapolres Ngada Ditangkap Terkait Kasus Narkoba dan Asusila
A
A
A

NGADA - Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditangkap tim dari Mabes Polri diduga terkait narkoba dan asusila. Informasi yang dihimpun, sang Kapolres kini sedang diperiksa di Divisi Propam Mabes Polri.

Kapolres Ngada dikabarkan ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan asusila pada Kamis 20 Februari 2025. Lebih dari sepuluh hari, polisi tidak membuka kasus itu ke publik. Soal kronologi serta motifnya pun masih ditutup rapat.

”Kami belum tahu. Tunggu hasil pemeriksaan," ujar Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Thi Monang Silitonga, Senin (3/3/2025). 

Ia menyatakan Kapolres Ngada sudah dibawa ke Mabes Polri untuk dimintai keterangan. Fajar Widyadharma, kata dia, ditangkap di salah satu hotel di Kota Kupang oleh Mabes Polri terkait diduga mengunakan narkoba.

Saat ditanya mengenai alasan pemeriksaan terhadap sang Kapolres, Daniel enggan memerinci. 

(Angkasa Yudhistira)

      
