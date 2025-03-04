Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ogah Disuruh Ngutang, Wanita Ini Dianiaya Suami hingga Bonyok

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |23:30 WIB
Ogah Disuruh <i>Ngutang</i>, Wanita Ini Dianiaya Suami hingga Bonyok
Istri dianiaya suami (foto: freepik)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang suami di Lampung Tengah tega menganiaya istri hingga korban mengalami luka memar. Peristiwa itu terjadi di Kampung Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah. Adapun pelaku berinisial AM (48), sedangkan korban SI (42).

Kapolsek Padang Ratu, AKP Edi Suhendra mengatakan, peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu terjadi di rumah keduanya pada Rabu 26 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB

Kejadian bermula saat pelaku menyuruh korban berutang uang dan rokok di warung dekat kediamannya, namun permintaan tersebut ditolak oleh korban dengan alasan masih pagi.

"Selain itu, pelaku berencana menjual kulkas di rumahnya, namun pelaku merasa korban ingin menghalanginya. Hal ini yang memicu pertengkaran antara keduanya," ujar Edi, Selasa (4/3/2025). 

Lantaran merasa kesal terhadap korban, kata Edi, pelaku langsung memukul wajah korban sebanyak tiga kali dengan tangan kosong. Tak hanya itu, pelaku kemudian menarik baju korban, menendang korban di bagian perut, punggung, tangan, dan kepala hingga tersungkur ke lantai.

Akibat tindak kekerasan KDRT tersebut, korban mengalami lebam di lengan kiri atas, punggung kaki kiri, benjol di kepala belakang, serta nyeri di bagian punggung.

"Atas kejadian tersebut, korban memutuskan pergi dari rumah dan melaporkannya ke Polsek Padang Ratu," ungkap Kapolsek. 

 

Halaman:
1 2
      

