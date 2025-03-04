Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Selebgram Isa Zega Akui Lebih Banyak Belajar Agama di Dalam Lapas Malang 

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |19:30 WIB
Selebgram Isa Zega Akui Lebih Banyak Belajar Agama di Dalam Lapas Malang 
Selebgram Isa Zega (foto: Okezone)
A
A
A

MALANG - Selebgram Isa Zega mengaku lebih dekat kepada Tuhan selama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Malang. Isa menjalani persidangan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Selasa (4/3/2025).

Isa mengaku masih semangat menjalani persidangan pertama di bulan Ramadhan. Menurutnya, memang ada yang berbeda saat ia ditahan di Lapas ketika bulan Ramadhan.

"(Puasa semangat) Semangat dong," kata Isa Zega, saat persidangan.

Isa juga mengatakan, belajar banyak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang di bulan Ramadhan. Sejumlah kegiatan mulai dari mengaji, salat jamaah, hingga pondok Ramadhan dijalaninya dengan semangat.

"(Kegiatan di bulan Ramadhan) Ngaji, ponpes (pondok pesantren Ramadan), banyak sih kegiatannya banyak," ucap dia.

Ia juga mengaku masih berpuasa kendati harus menjalani persidangan dengan agenda eksepsi. Baginya ia memercayakan kepada tim kuasa hukumnya untuk perkara pembelaannya dalam persidangan.

"Alhamdulillah Insya Allah puasa, (untuk eksepsi atau pembelaan terdakwa) pengacara sih, kalau saya badan saja persiapannya datang (ke sidang)," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188138//na_daehoon-Vre6_large.jpg
Resmi Cerai dari Jule, Na Daehoon Pegang Hak Asuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187194//dilan_janiyar-dJVj_large.jpg
Dilan Janiyar Promosi Konten Berbayar Bersama 2 Pria, Netizen: Ilfeel Sumpah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186666//dara_arafah-viQe_large.jpg
Dara Arafah dan Rehan Mubarak Gelar Akad Nikah di Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185731//riyuka_bunga-BoTj_large.jpg
Riyuka Bunga Syok Dihujat Netizen Imbas Berita Hoax terkait Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185714//inara_rusli-OUWx_large.jpg
Polisi Segera Periksa Inara Rusli terkait Kasus Dugaan Perzinaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement