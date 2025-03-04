Selebgram Isa Zega Akui Lebih Banyak Belajar Agama di Dalam Lapas Malang

MALANG - Selebgram Isa Zega mengaku lebih dekat kepada Tuhan selama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Malang. Isa menjalani persidangan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Selasa (4/3/2025).

Isa mengaku masih semangat menjalani persidangan pertama di bulan Ramadhan. Menurutnya, memang ada yang berbeda saat ia ditahan di Lapas ketika bulan Ramadhan.

"(Puasa semangat) Semangat dong," kata Isa Zega, saat persidangan.

Isa juga mengatakan, belajar banyak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang di bulan Ramadhan. Sejumlah kegiatan mulai dari mengaji, salat jamaah, hingga pondok Ramadhan dijalaninya dengan semangat.

"(Kegiatan di bulan Ramadhan) Ngaji, ponpes (pondok pesantren Ramadan), banyak sih kegiatannya banyak," ucap dia.

Ia juga mengaku masih berpuasa kendati harus menjalani persidangan dengan agenda eksepsi. Baginya ia memercayakan kepada tim kuasa hukumnya untuk perkara pembelaannya dalam persidangan.

"Alhamdulillah Insya Allah puasa, (untuk eksepsi atau pembelaan terdakwa) pengacara sih, kalau saya badan saja persiapannya datang (ke sidang)," tuturnya.