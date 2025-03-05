Kasus Truk Terjun ke Sungai yang Tewaskan 15 Orang, Ahli Waris Dapat Bantuan Rp20 Juta

PELALAWAN - Sebagai bentuk kepedulian dan turut berduka cita atas musibah yang merenggut nyawa belasan karyawan PT Empat Res Bersaudara (ERB), hari ini disalurkan santunan kepada keluarga korban. Bantuan yang disalurkan totalnya mencapai Rp314 juta, pada Rabu (5/3/2025).

Santunan tersebut terbagi atas Rp20 juta diberikan kepada keluarga yang meninggal dunia yakni sebanyak 15 orang. Lalu, Rp2 juta diberikan kepada keluarga yang selamat sebanyak 7 kepala keluarga (KK). Sementara seluruh korban mendapatkan ulos dari PT NWR. Korban sejatinya adalah karyawan PT ERB. Santunan ini merupakan bukti kepedulian PT NWR terhadap korban dan keluarga korban.

"Hari ini kami PT NWR betul-betul dari hati yang sangat dalam berduka, dan ingin sedikit membantu keluarga dan korban dengan menyalurkan santunan kepada keluarga korban," ujar Direktur PT NWR, Muller Tampubolon.

Muller mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan dengan kecelakaan tunggal yang terjadi, Sabtu (22/2/25) di Sungai Segati, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

"Kami sangat berduka, kita harap keluarga yang ditinggalkan dapat tetap tabah," pintanya.

Ia juga berharap korban yang selamat diberi kesehatan. Terlebih pada anak yang baru usia 1 tahun yang selamat dari kecelakaan tersebut. Ia berharap menjadi generasi yang berguna baik kepada keluarga bahkan juga negara.

"Kami sangat apresiasi atas dukungan semua pihak hingga penyaluran santunan ini berjalan lancar. Bahkan juga kepada tim gabungan terutama Polda Riau yang ikut membantu pencarian para korban kecelakaan," ujarnya.