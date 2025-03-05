Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

2 Pendaki Tewas di Puncak Carstensz, Sekolah Ceritakan Persahabatan Lilie dan Elsa sejak SMP

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |04:00 WIB
2 Pendaki Tewas di Puncak Carstensz, Sekolah Ceritakan Persahabatan Lilie dan Elsa sejak SMP
Kepala Sekolah SMAK Santo Albertus Antonius Sumardi (foto: Okezone/Avirista)
A
A
A

MALANG - Lilie Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono menjadi dua pendaki yang meninggal dunia usai pendakian ke Puncak Cartensz, keduanya merupakan perempuan asal Malang, mereka merupakan lulusan alumni SMAK Santo Albertus atau SMA Dempo Kota Malang. 

Kepala Sekolah SMAK Santo Albertus, Antonius Sumardi membenarkan, bahwa keduanya merupakan alumni SMAK Santo Albertus Kota Malang. Keduanya merupakan alumni tahun 1984 berdasarkan data di buku induk siswa dan alumni. Pihaknya pun sudah menerima kabar mengejutkan kematian kedua alumni SMA Dempo itu. 

"Sesuai buku induk, masuknya tahun 1981 dan lulus tahun 1984. Itu data pokok yang ada di kami," ujar Antonius Sumardi, saat ditemui di sekolah, Selasa (4/3/2025).

Menurutnya, alumni 1984 dengan jumlah siswa 400 orang memiliki ikatan yang cukup kuat. Meskipun mereka sudah berada tidak dalam satu daerah. Mereka juga pernah menandai tahun kelulusan 40 tahun dengan menggelar kegiatan di sekolah.

"Kami tahu dari alumni mengabarkan bahwa keduanya meninggal saat mendaki di Carstensz itu. Lulusan 84 ini luar biasa solidnya untuk ikatan persaudaraan mereka. Mereka menandai kayak 40 tahun datang ke sini (SMA Dempo). Ikatan mereka dalam satu angkatan memang solid," jelasnya.

Keduanya merupakan teman satu kelas sejak SMA. Keduanya duduk di bangku kelas 3 IPA I, dan memiliki hobi yang sama yaitu olahraga.

"Keduanya teman satu kelas saat duduk di kelas 3 IPA dan diketahui hobi olahraga, termasuk naik gunung, infonya sudah bersahabat sejak dulu," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/525/3153534//pendaki_tewas_di_puncak_sunan_ibu_kawah_putih-svw7_large.jpg
Pendaki 50 Tahun Tewas di Puncak Sunan Ibu Kawah Putih Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/512/3150291//tim_basarnas_saat_evakuasi_pendaki_yang_jatuh_di_gunung_muria-91JQ_large.jpg
Terpeleset saat Ambil Foto, Pendaki Gunung Muria Tewas Terjatuh ke Jurang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/337/3143464//gunung_arjono_di_jawa_timur-wGnT_large.jpg
7 Fakta Gunung Arjuno, Banyak Pendaki Tewas hingga Fenomena Awan Aneh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/33/3119468//nadine_chandrawinata-D2JN_large.jpg
Duka Nadine Chandrawinata untuk 2 Pendaki Carstensz yang Wafat: Rasanya Nyesek Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/320/3119373//puncak_carstensz-Ajbn_large.jpg
Berapa Biaya untuk Bisa Mendaki ke Puncak Carstensz Papua? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/33/3119329//wendy_walters-szcr_large.jpg
5 Artis Cantik Hobi Naik Gunung, Ada yang Berambisi Taklukkan Puncak Carstensz
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement