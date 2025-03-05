2 Pendaki Tewas di Puncak Carstensz, Sekolah Ceritakan Persahabatan Lilie dan Elsa sejak SMP

MALANG - Lilie Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono menjadi dua pendaki yang meninggal dunia usai pendakian ke Puncak Cartensz, keduanya merupakan perempuan asal Malang, mereka merupakan lulusan alumni SMAK Santo Albertus atau SMA Dempo Kota Malang.

Kepala Sekolah SMAK Santo Albertus, Antonius Sumardi membenarkan, bahwa keduanya merupakan alumni SMAK Santo Albertus Kota Malang. Keduanya merupakan alumni tahun 1984 berdasarkan data di buku induk siswa dan alumni. Pihaknya pun sudah menerima kabar mengejutkan kematian kedua alumni SMA Dempo itu.

"Sesuai buku induk, masuknya tahun 1981 dan lulus tahun 1984. Itu data pokok yang ada di kami," ujar Antonius Sumardi, saat ditemui di sekolah, Selasa (4/3/2025).

Menurutnya, alumni 1984 dengan jumlah siswa 400 orang memiliki ikatan yang cukup kuat. Meskipun mereka sudah berada tidak dalam satu daerah. Mereka juga pernah menandai tahun kelulusan 40 tahun dengan menggelar kegiatan di sekolah.

"Kami tahu dari alumni mengabarkan bahwa keduanya meninggal saat mendaki di Carstensz itu. Lulusan 84 ini luar biasa solidnya untuk ikatan persaudaraan mereka. Mereka menandai kayak 40 tahun datang ke sini (SMA Dempo). Ikatan mereka dalam satu angkatan memang solid," jelasnya.

Keduanya merupakan teman satu kelas sejak SMA. Keduanya duduk di bangku kelas 3 IPA I, dan memiliki hobi yang sama yaitu olahraga.

"Keduanya teman satu kelas saat duduk di kelas 3 IPA dan diketahui hobi olahraga, termasuk naik gunung, infonya sudah bersahabat sejak dulu," terangnya.