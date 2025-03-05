Sukabumi Diguncang Gempa Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu (5/3/2025) pagi. Gempa berkekuatan Magnitudo 2,8.

"Gempa Mag:2.8, 05-Mar-2025 05:24:24 WIB," tulis BMKG melalui laman media sosialnya.

Lokasi koordinat gempa 7.42 Lintang Selatan (LS), 106.58 Bujur Timur. Pusat gempa 48 km Tenggara Kabupaten Sukabumi.

"Kedalaman 38 Km," tuturnya.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan. Sehingga, hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )