Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Mancing saat Cuaca Buruk, Nelayan Hilang di Perairan Pantai Moawo

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |01:05 WIB
Mancing saat Cuaca Buruk, Nelayan Hilang di Perairan Pantai Moawo
Nelayan tenggelam (foto: freepik)
A
A
A

GUNUNGSITOLI - Seorang nelayan warga Desa Sifalaete Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara bernama Arlius Telaumbanua (38) hilang, akibat cuaca buruk saat memancing menggunakan perahu dayung. Tim SAR gabungan terjun lakukan pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias, Putu Arga Sujarwadi mengatakan, korban berangkat memancing di perairan pantai Moawo, Kota Gunungsitoli pada Rabu (5/3/2025) pukul 05.30 WIB.

"Pada 05.30 WIB pagi korban pergi melaut untuk memancing ikan menggunakan perahu dayung," kata Putu Arga Sujarwadi, Rabu (5/3/2025).

Kemudian pada pukul 11.00 Wib siang, cuaca mulai memburuk dan badai pun berdatangan. Sehingga teman-teman korban dan anaknya pulang ke darat.

Sementara korban tak juga kunjung pulang hingga sore hari, keluarga korban akhirnya melakukan pencarian menggunakan boat, namun belum menemukan tanda-tanda keberadaannya.

Kemudian pada pukul pukul 15.20 wib, keluarga korban memberitahukan kepada Kepala Desa Sifalete Ulu, seterusnya melaporkan ke Basarnas Nias untuk melakukan pencarian dan pertolongan.

"Sudah dilakukan pencarian oleh tim SAR Gabungan namun korban masih belum berhasil ditemukan. Hingga saat ini masih dalam pencarian," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181842//nelayan-pIhR_large.jpg
Menteri KKP Laporkan Progres Kampung Nelayan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241//nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171485//penyebrangan_kapal-7ehT_large.jpg
Dukung Konektivitas dan Ekonomi, Rute Penyeberangan Gunungsitoli-Sibolga Kembali Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158736//plts_di_keramba-4pv7_large.jpg
Transisi Energi, Genset BBM Nelayan Diganti dengan Pembangkit Tenaga Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/519/3144112//nelayan_saat_melepas_hiu_paus_raksasa-Cxlq_large.jpg
Heboh! Hiu Paus Raksasa Terperangkap Jaring Nelayan di Perairan Sendang Biru Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/340/3142111//hut_ke_52_hnsi_menko_zulhas_bilang_nelayan_motor_penggerak_swasembada_pangan-3yiF_large.jpg
HUT Ke-52 HNSI, Menko Zulhas Bilang Nelayan Motor Penggerak Swasembada Pangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement