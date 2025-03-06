Mancing saat Cuaca Buruk, Nelayan Hilang di Perairan Pantai Moawo

GUNUNGSITOLI - Seorang nelayan warga Desa Sifalaete Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara bernama Arlius Telaumbanua (38) hilang, akibat cuaca buruk saat memancing menggunakan perahu dayung. Tim SAR gabungan terjun lakukan pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias, Putu Arga Sujarwadi mengatakan, korban berangkat memancing di perairan pantai Moawo, Kota Gunungsitoli pada Rabu (5/3/2025) pukul 05.30 WIB.

"Pada 05.30 WIB pagi korban pergi melaut untuk memancing ikan menggunakan perahu dayung," kata Putu Arga Sujarwadi, Rabu (5/3/2025).

Kemudian pada pukul 11.00 Wib siang, cuaca mulai memburuk dan badai pun berdatangan. Sehingga teman-teman korban dan anaknya pulang ke darat.

Sementara korban tak juga kunjung pulang hingga sore hari, keluarga korban akhirnya melakukan pencarian menggunakan boat, namun belum menemukan tanda-tanda keberadaannya.

Kemudian pada pukul pukul 15.20 wib, keluarga korban memberitahukan kepada Kepala Desa Sifalete Ulu, seterusnya melaporkan ke Basarnas Nias untuk melakukan pencarian dan pertolongan.

"Sudah dilakukan pencarian oleh tim SAR Gabungan namun korban masih belum berhasil ditemukan. Hingga saat ini masih dalam pencarian," ungkapnya.