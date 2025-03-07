Walikota Semarang Agustina bersama Iswar Luncurkan Program 100 Hari Kerja

SEMARANG -, Wali Kota Semarang, Agustina meluncurkan program kerja 100 hari pertama masa kepemimpinannya bersama wakil wali kota, Iswar Aminuddin. Agustina menuturkan ada tiga sektor yang menjadi prioritas, yaitu perbaikan infrastruktur, penanganan sampah, dan akses pelayanan kesehatan. Ketiga hal tersebut menurutnya merupakan tantangan guna memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang.

Untuk awalan, dirinya memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastuktur guna mendukung mobilitas penduduk dan mendorong seluruh jajarannya untuk bergerak cepat dalam menangani atau merespons keluhan masyarakat.

"Saya menekankan untuk menjadikan keluhan masyarakat terkait infrastruktur di media sosial, entah media sosial milik saya pribadi, Pemkot Semarang, atau yang masuk ke akun kepala OPD untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," kata Agustina di sela-sela tinjauan perbaikan jalan sekitar Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Pekunden, Kota Semarang, Jumat (7/3/2025).

Agustina menyebutkan meski efisiensi anggaran menjadi perhatian utama pemerintah, pihaknya tetap menjalankan tugas dengan anggaran yang tersedia, tanpa mengurangi kualitas dan manfaat bagi masyarakat.