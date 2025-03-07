Aksi Umat Islam Sholat Tarawih di Times Square AS

JAKARTA - Umat muslim di New York, Amerika Serikat (AS) kembali menggelar sajadahnya di sekitar Times Square untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih pada bulan Ramadhan 1446 H atau 2025. Acara ini menandai tahun keempat berturut-turut pelaksanaan salat Tarawih di tempat tersebut, setelah pertama kali diadakan pada tahun 2022.

1. Tarawih di Times Square

Seperti yang diketahui, Times Square merupakan landmark dari kota New York, AS, yang penuh dengan kemewahan serta gedung-gedung pencakar langitnya. Selain itu, videotron atau LED iklan-iklan yang terpajang juga ikut menemani umat muslim yang sedang melaksanakan salat tarawih.

Berdasarkan laporan VoA, suhu yang mencapai minus 2 derajat tak menghalang umat muslim di sana untuk tetap melaksanakan ibadah tarawih secara outdoor pada hari Minggu kemarin. Dari beberapa video yang beredar di media sosial, para jamaah terlihat menggunakan jaket tebal dan sarung tangan agar bisa tetap khusyuk beribadah.

Ulama di New York, Shamsi Ali menyebut ibadah di Times Square tidak melanggar syariat.

"Sebagai orang yang belajar agama Islam saya tidak pernah melihat ada yang melanggar secara syariat untuk sholat tarawih di Times Square," kata Shamsi Ali.

Acara ini diawali pembagian makanan berbuka puasa gratis. Pembagian makanan ini disambut antusias para peserta.

Setelah berbuka, kemudian sholat maghrib dan Isya. Selanjutnya diikuti sholat tarawih berjamaah sebanyak 11 rakaat. Selain itu, ada pula stan yang membagikan Alquran.