Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Aksi Umat Islam Sholat Tarawih di Times Square AS

Shabila Dina , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |13:57 WIB
Aksi Umat Islam Sholat Tarawih di Times Square AS
Tarawih di Times Square
A
A
A

JAKARTA - Umat muslim di New York, Amerika Serikat (AS) kembali menggelar sajadahnya di sekitar Times Square untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih pada bulan Ramadhan 1446 H atau 2025. Acara ini menandai tahun keempat berturut-turut pelaksanaan salat Tarawih di tempat tersebut, setelah pertama kali diadakan pada tahun 2022.

1. Tarawih di Times Square 

Seperti yang diketahui, Times Square merupakan landmark dari kota New York, AS, yang penuh dengan kemewahan serta gedung-gedung pencakar langitnya. Selain itu, videotron atau LED iklan-iklan yang terpajang juga ikut menemani umat muslim yang sedang melaksanakan salat tarawih.

Berdasarkan laporan VoA, suhu yang mencapai minus 2 derajat tak menghalang umat muslim di sana untuk tetap melaksanakan ibadah tarawih secara outdoor pada hari Minggu kemarin. Dari beberapa video yang beredar di media sosial, para jamaah terlihat menggunakan jaket tebal dan sarung tangan agar bisa tetap khusyuk beribadah. 

Ulama di New York, Shamsi Ali menyebut ibadah di Times Square tidak melanggar syariat. 

"Sebagai orang yang belajar agama Islam saya tidak pernah melihat ada yang melanggar secara syariat untuk sholat tarawih di Times Square," kata Shamsi Ali.

Acara ini diawali pembagian makanan berbuka puasa gratis. Pembagian makanan ini disambut antusias para peserta. 

Setelah berbuka, kemudian sholat maghrib dan Isya. Selanjutnya diikuti sholat tarawih berjamaah sebanyak 11 rakaat. Selain itu, ada pula stan yang membagikan Alquran. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352/trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement