Viral Sholat Tarawih hingga Menyemut di Malang Berhadiah Uang, Begini Faktanya

MALANG - Sholat Tarawih berhadiah uang di Kabupaten Malang menarik ribuan jamaah berdatangan hingga menyemut di jalanan. Sholat Tarawih berhadiah di Masjid Jami Al-Ilyas, Dusun Penjalinan, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, memang berbeda dari area masjid lain.

Jamaah yang hadir selain karena ingin Sholat Tarawih berjamaah, mereka juga berburu uang yang diberikan oleh donatur yakni bos pabrik rokok Sayap Mas, yang biasa dipanggil Haji Sulaiman.

Banyaknya jamaah yang berdatangan membuat Sholat Isya dan Tarawih di masjid ini membuat videonya viral di media sosial. Ribuan jamaah terlihat sholat hingga tepi Jalan Raya Gondanglegi-Kepanjen, yang merupakan akses jalan utama nasional.

Jamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan usia berbeda-beda mulai dari anak-anak hingga orangtua, semua berkumpul jadi satu di masjid tak jauh dari Jalan Raya Gondanglegi-Kepanjen ini.

Abdi Sujatmiko, salah satu jamaah masjid menyebut, ia kerap menyempatkan Sholat Tarawih berjamaah di masjid ini. Siapa pun jamaah yang datang berjamaah di masjid itu akan mendapatkan uang Rp20 ribu sekali Tarawih, tanpa terkecuali. Hal ini memicu ribuan orang tiap harinya mengikuti Sholat Tarawih berjamaah.

"Dalam sehari bisa sampai 13 ribu jamaah yang Sholat Tarawih di sana. Tahun ini memang yang paling ramai dibandingkan tahun kemarin," kata Abdi Sujatmiko saat dihubungi, Jumat (7/3/2025).