NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Tarawih Keliling, Cara Polres Dumai Ciptakan Keamanan dan Ketertiban saat Ramadhan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |23:09 WIB
Tarawih Keliling, Cara Polres Dumai Ciptakan Keamanan dan Ketertiban saat Ramadhan
Tarawih keliling Polres Dumai
A
A
A

DUMAI - Personel Polres Dumai melaksanakan Salat Tarawih keliling di Masjid Taqwa, Jalan Sudirman, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, pada Kamis (6/3/2025). 

Kegiatan ini sendiri, selain sebagai sarana ibadah, juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang sejuk dan kondusif di Kota Dumai.

Wakapolres Dumai, Kompol Rahmat Syah, S.Kom., S.I.K., M.I.K., yang mewakili Kapolres Dumai AKBP Hardi Dinata H, S.I.K., M.M., turut hadir dalam kegiatan ini bersama Kapolsek Dumai Kota IPTU Mulyadi Sihombing, S.H., KBO Sat Intelkam Polres Dumai IPDA Dedi Harnandi, serta personel dari Sat Intelkam, Sat Polairud, dan Siwas Polres Dumai.

Tarawih keliling ini juga diisi dengan tausiyah agama oleh Ustadz Drs. H. Rasidi, M.Pd., yang membahas keberkahan makan sahur saat berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu, jamaah bersama personel Polres Dumai melaksanakan Salat Tarawih berjamaah.

Pada kesempatan tersebut, Wakapolres Dumai juga menyampaikan imbauan kamtibmas kepada jamaah Masjid Taqwa. 

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada, terutama saat meninggalkan rumah untuk Salat Tarawih. Pastikan kompor gas sudah dimatikan dan pintu serta jendela rumah terkunci dengan baik,” pesannya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan program Kapolres Dumai yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. 

Topik Artikel :
ramadhan Kamtibmas Polres Dumai
