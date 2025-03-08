Advertisement
HOME NEWS JABAR

Update Banjir dan Longsor Sukabumi: Ibu dan Anak Meninggal Berpelukan, 5 Orang Hilang

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |04:34 WIB
<i>Update</i> Banjir dan Longsor Sukabumi: Ibu dan Anak Meninggal Berpelukan, 5 Orang Hilang
Petugas mengevakuasi korban banjir dan longsor di Sukabumi (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan melaporkan perkembangan evakuasi korban bencana banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat lima orang korban hilang dan masih dalam pencarian.

"Jumlah korban dalam pencarian sebanyak 5 orang," kata Humas Basarnas DKI Jakarta, Ramli Prasetio saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jumat (7/3/2025).

Adapun, rincian dari lima korban yang masih dalam pencarian diantaranya; Mondi (L/9 tahun) di Kecamatan Simpenan, Yayar (L/50 tahun) di Kecamatan Simpenan, Darjat (L/60 tahun) di Kecamatan Lengkong, Siti Maryam (P/35 tahun) di Kecamatan Lengkong dan Ahyar Fauzi (L/9 tahun) di Kecamatan Lengkong.

Sementara, terdapat tiga korban meninggal dunia atas bencana banjir dan longsor tersebut. Dua diantaranya berhasil dievakuasi pada Jumat siang.

Korban atas nama Zahra (40) dan anaknya, Nurul (3) yang merupakan warga Kampung Gumelar Rt 02/ RW 22 Kelurahan Palabuhan Ratu, itu ditemukan oleh Tim SAR sekira pukul 13.30 WIB siang tadi.

Ramli menyampaikan kedua jasad tersebut berhasil ditemukan tim SAR gabungan sekitar 5 kilometer dari lokasi rumahnya. 

"Korban ibu dan anak ditemukan berpelukan," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sukabumi Longsor Banjir
