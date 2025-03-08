Update Banjir dan Longsor Sukabumi: Ibu dan Anak Meninggal Berpelukan, 5 Orang Hilang

JAKARTA - Tim SAR gabungan melaporkan perkembangan evakuasi korban bencana banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat lima orang korban hilang dan masih dalam pencarian.

"Jumlah korban dalam pencarian sebanyak 5 orang," kata Humas Basarnas DKI Jakarta, Ramli Prasetio saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jumat (7/3/2025).

Adapun, rincian dari lima korban yang masih dalam pencarian diantaranya; Mondi (L/9 tahun) di Kecamatan Simpenan, Yayar (L/50 tahun) di Kecamatan Simpenan, Darjat (L/60 tahun) di Kecamatan Lengkong, Siti Maryam (P/35 tahun) di Kecamatan Lengkong dan Ahyar Fauzi (L/9 tahun) di Kecamatan Lengkong.

Sementara, terdapat tiga korban meninggal dunia atas bencana banjir dan longsor tersebut. Dua diantaranya berhasil dievakuasi pada Jumat siang.

Korban atas nama Zahra (40) dan anaknya, Nurul (3) yang merupakan warga Kampung Gumelar Rt 02/ RW 22 Kelurahan Palabuhan Ratu, itu ditemukan oleh Tim SAR sekira pukul 13.30 WIB siang tadi.

Ramli menyampaikan kedua jasad tersebut berhasil ditemukan tim SAR gabungan sekitar 5 kilometer dari lokasi rumahnya.

"Korban ibu dan anak ditemukan berpelukan," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)