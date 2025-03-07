Hujan Deras, Puluhan Rumah di Kota Sukabumi Terendam Banjir

BPBD Kota Sukabumi masih melakukan pendataan dampak bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrem hujan deras (Foto: Dharmawan Hadi/Okezone)

SUKABUMI - Hujan deras dengan intensitas yang tinggi mengguyur wilayah Kota Sukabumi mengakibatkan 14 wilayah terdampak banjir. Hingga Jumat (7/3/2015) siang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi mencatat 70 rumah terendam banjir.

Selain bencana banjir, hujan deras serta angin kencang yang terjadi mulai kemarin, Kamis 6 Maret 2025 mengakibatkan 3 lokasi Tanggul Penahan Tanah (TPT) jebol dan ambruk. Lalu, dampak lain berupa bencana longsor juga terjadi di 3 lokasi di wilayah Kota Sukabumi.

Kepala Pelaksana (Kalau) BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat mengatakan, laporan sementara hingga siang ini, TPT yang jebol dan ambruk terjadi di Cikujang RT 05 /14, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, lalu di RT 03/04 Kelurahan/Kecamatan Citamiang dan Kampung Joglo RT 01/03, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu.

"Untuk data bencana longsor terjadi di RW 06 Kelurahan.Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, lalu di Kampung Nanggerang RT 02/13, Kelurahan/Kecamatan Lembursitu dan terakhir di RT 01/13 Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros," ujar Novian dalam laporan tertulis yang diterima Okezone.

Novian menambahkan, untuk bencana banjir di wilayah Kecamatan Baros terjadi 2 kelurahan, yakni Kelurahan Sudajaya Hilir terjadi di Balandongan RT 02/03 dan Kampung Pangkalan RT 02/06. Lalu di Kelurahan Jayamekar terjadi di Jalan Proklamasi RT 07/01, RT 04/01, Jalan Tata Nugraha RT 02/03, RW 05 Depan Perum Lembayung.