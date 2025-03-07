Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hujan Deras, Puluhan Rumah di Kota Sukabumi Terendam Banjir

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |19:09 WIB
Hujan Deras, Puluhan Rumah di Kota Sukabumi Terendam Banjir
BPBD Kota Sukabumi masih melakukan pendataan dampak bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrem hujan deras (Foto: Dharmawan Hadi/Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Hujan deras dengan intensitas yang tinggi mengguyur wilayah Kota Sukabumi mengakibatkan 14 wilayah terdampak banjir. Hingga Jumat (7/3/2015) siang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi mencatat 70 rumah terendam banjir. 

Selain bencana banjir, hujan deras serta angin kencang yang terjadi mulai kemarin, Kamis 6 Maret 2025 mengakibatkan 3 lokasi Tanggul Penahan Tanah (TPT) jebol dan ambruk. Lalu, dampak lain berupa bencana longsor juga terjadi di 3 lokasi di wilayah Kota Sukabumi. 

Kepala Pelaksana (Kalau) BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat mengatakan, laporan sementara hingga siang ini, TPT yang jebol dan ambruk terjadi di Cikujang RT 05 /14, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, lalu di RT 03/04 Kelurahan/Kecamatan Citamiang dan Kampung Joglo RT 01/03, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu. 

"Untuk data bencana longsor terjadi di RW 06 Kelurahan.Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, lalu di Kampung Nanggerang RT 02/13, Kelurahan/Kecamatan Lembursitu dan terakhir di RT 01/13 Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros," ujar Novian dalam laporan tertulis yang diterima Okezone.

Novian menambahkan, untuk bencana banjir di wilayah Kecamatan Baros terjadi 2 kelurahan, yakni Kelurahan Sudajaya Hilir terjadi di Balandongan RT 02/03 dan Kampung Pangkalan RT 02/06. Lalu di Kelurahan Jayamekar terjadi di Jalan Proklamasi RT 07/01, RT 04/01, Jalan Tata Nugraha RT 02/03, RW 05 Depan Perum Lembayung. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189296/kapolri-OrJW_large.jpg
Breaking News! Kapolri Ungkap Sudah Ada Tersangka Kasus Gelondongan Kayu di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189116/petugas_membersihkan_material_longsor_yang_menutupi_jalan_di_tapanuli_utara-iD3v_large.jpg
Perbaikan Infrastruktur di Sumut, 163 Titik Longsor dan 18 Jalan Ambles Telah Ditangani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189077/rsud_aceh_tamiang-Jbx7_large.jpg
RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Pascalumpuh Diterjang Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189069/jembatan-p50P_large.jpg
Jembatan Aceh-Medan di Pidie Jaya Kembali Tersambung, Segera Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189068/mensesneg-Vynu_large.jpg
Cek Posko Bantuan di Lanud Halim, Mensesneg Pastikan Logistik ke Sumatera Tersalurkan Tepat Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189066/banjir_aceh-AhW8_large.jpg
Banjir di Langsa Aceh, Ketua DPD Kebut Pengiriman Genset hingga Air Bersih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement