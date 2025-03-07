Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ribuan Warga Pekanbaru Terdampak Banjir, Kapolda Riau: Kebutuhan Korban Harus Terlayani

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |16:14 WIB
Ribuan Warga Pekanbaru Terdampak Banjir, Kapolda Riau: Kebutuhan Korban Harus Terlayani
Kapolda Riau
A
A
A

PEKANBARU - Ribuan warga Rumbai, Pekanbaru, Riau saat ini terdampak banjir. Banjir sendiri disebabkan tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari yang menyebabkan Sungai Siak meluap. Atas musibah itu, Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal melakukan peninjauan korban banjir dan memastikan pelayanan kesehatanan dan kebutuhan warga.

Kapolda Riau menyisir rumah rumah warga yang terdampak banjir. Dengan kondisi basah terkena banjir, Kapolda Riau didamping Ketua Bhayangkari Daerah Ria Nindya M. Iqbal menyapa warga. Irjen M Iqbal juga memberikan bantuan terhadap korban banjir.

Kapolda Riau Irjen M Iqbal menyatakan bahwa bahwa saat ini korban banjir sebagian sudah mengungsi. Pihak kepolisian saat ini sudah mendirikan puluhan posko untuk melayani korban banjir. Kapolda Riau meminta agar semua pihak membantu dalam penanganan banjir.

Kapolda Riau juga memastikan pasokan makanan dan air bersih untuk warga yang terdampak banjir.Untuk memastikan dia memantau dapur umum yang juga sudah didirikan oleh TNI, Polri,Pemko Pekanbaru dan pihak lainnya.

"Kita memastikan masyarakat tidak kelaparan. Dua hari lalu pak Waka Polda, Kapolresta dan Wali Kota Pekanbaru turun melakukan penguatan manajemen. Banyak sudah posko disiapkan agar masyarakat bisa dilayani," ucapnya Jumat (7/3/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189086//endipat-Qlgt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189069//jembatan-p50P_large.jpg
Jembatan Aceh-Medan di Pidie Jaya Kembali Tersambung, Segera Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189068//mensesneg-Vynu_large.jpg
Cek Posko Bantuan di Lanud Halim, Mensesneg Pastikan Logistik ke Sumatera Tersalurkan Tepat Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189066//banjir_aceh-AhW8_large.jpg
Banjir di Langsa Aceh, Ketua DPD Kebut Pengiriman Genset hingga Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189060//kemenhut-GaBQ_large.jpg
Kemenhut-Polda Lampung Bongkar Kronologi Gelondongan Kayu Terdampar, Berawal dari Kapal Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189039//blt-YrUb_large.jpg
‎Viral Syarat Penerima BLT Korban Banjir Harus Bawa KTP dan KK Asli Netizen: Rumah Aja Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement