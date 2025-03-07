Ribuan Warga Pekanbaru Terdampak Banjir, Kapolda Riau: Kebutuhan Korban Harus Terlayani

PEKANBARU - Ribuan warga Rumbai, Pekanbaru, Riau saat ini terdampak banjir. Banjir sendiri disebabkan tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari yang menyebabkan Sungai Siak meluap. Atas musibah itu, Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal melakukan peninjauan korban banjir dan memastikan pelayanan kesehatanan dan kebutuhan warga.

Kapolda Riau menyisir rumah rumah warga yang terdampak banjir. Dengan kondisi basah terkena banjir, Kapolda Riau didamping Ketua Bhayangkari Daerah Ria Nindya M. Iqbal menyapa warga. Irjen M Iqbal juga memberikan bantuan terhadap korban banjir.

Kapolda Riau Irjen M Iqbal menyatakan bahwa bahwa saat ini korban banjir sebagian sudah mengungsi. Pihak kepolisian saat ini sudah mendirikan puluhan posko untuk melayani korban banjir. Kapolda Riau meminta agar semua pihak membantu dalam penanganan banjir.

Kapolda Riau juga memastikan pasokan makanan dan air bersih untuk warga yang terdampak banjir.Untuk memastikan dia memantau dapur umum yang juga sudah didirikan oleh TNI, Polri,Pemko Pekanbaru dan pihak lainnya.

"Kita memastikan masyarakat tidak kelaparan. Dua hari lalu pak Waka Polda, Kapolresta dan Wali Kota Pekanbaru turun melakukan penguatan manajemen. Banyak sudah posko disiapkan agar masyarakat bisa dilayani," ucapnya Jumat (7/3/2025).