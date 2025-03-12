Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Ken Arok Dibunuh Anak Tirinya, Pengamanan Istana Singasari Diperketat 

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |04:30 WIB
Momen Ken Arok Dibunuh Anak Tirinya, Pengamanan Istana Singasari Diperketat 
Ken Arok (foto: dok ist)
A
A
A

ANUSAPATI, anak tiri dari Ken Arok tega menikam ayahnya sendiri penguasa Kerajaan Tumapel atau Singasari, hingga tewas ketika makan di ruang makan. Kematian Ken Arok di tangan sang anak tiri memang tergolong mengejutkan. Apalagi alat yang digunakan untuk membunuh merupakan keris buatan Mpu Gandring yang dipesan sendiri oleh Ken Arok. 

Setelah Ken Arok tewas, akhirnya Anusapati naik tahta menggantikan ayah tirinya. Di sisi lain, Tohjaya yang merupakan putra dari Ken Arok dengan Ken Umang mengetahui bila ayah kandungnya dibunuh oleh Anusapati. 

Diam-diam pun Tohjaya merencanakan pembunuhan ke Anusapati yang tengah berkuasa di Singasari. Tetapi perjalananya, Anusapati yang sadar adanya ancaman memperketat penjagaan di Istana Singasari, sebagaimana dikutip dari "Hitam Putih Ken Arok : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan".

Pengawalan di istana diperkuat pasca peristiwa pembunuhan ke Ken Arok itu. Bahkan kamar tidurnya dikelilingi parit dan dijaga oleh para prajurit andalan. Akan tetapi Tohjaya mampu menembus sistem keamanannya Anusapati. Ia tahu betul bagaimana menaklukkan sang saudara tirinya itu.

Suatu hari konon Tohjaya mengajak Anusapati menyabung ayam. Anusapati pun menuruti tanpa curiga karena hal itu memang menjadi salah satu hobinya. Saat Anusapati asyik memperhatikan ayam aduan yang sedang bertarung, Tohjaya langsung menghunuskan kerisnya ke tubuh Anusapati. Peristiwa itu terjadi tahun 1249.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161026//ken_arok-5Ng3_large.jpg
Perlawanan Rakyat dan Laskar Ken Arok Mengguncang Tumapel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159858//ken_arok-s6tY_large.jpg
Upah Emas hingga Pengkhianatan, Perjanjian Gelap Ken Arok dan Mpu Gandring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157848//illustrasi_ken_arok-G2nD_large.jpg
Ken Arok dan Runtuhnya Kediri: Ketika Arogansi Raja Menjadi Titik Balik Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157577//sejarah-6IcW_large.jpg
Kisah Raja Kediri Bak Firaus Minta Pemuka Agama dan Rakyatnya Menyembahnya Berujung Petaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155610//ken_arok-zIZW_large.jpg
Rayuan Politik Ken Arok, Menarik Kaum Brahmana untuk Pisahkan Tumapel dari Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152231//kerajaan_singasari-FlNq_large.jpg
Mengenal Ritual Dua Tantra yang Bikin Raja Singasari Tewas saat Pesta Miras 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement