HOME NEWS YOGYA

Kronologi 3 Gerbong Kereta Eksekutif Kebakaran di Stasiun Tugu Yogyakarta, Terparkir di Jalur 7

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |13:29 WIB
Kronologi 3 Gerbong Kereta Eksekutif Kebakaran di Stasiun Tugu Yogyakarta, Terparkir di Jalur 7
Tiga gerbong kereta eksekutif di Stasiun Tugu Yogyakarta kebakaran (Foto : Okezone/Erfan)
A
A
A

YOGYAKARTA Kebakaran melanda tiga gerbong kereta eksekutif yang sedang diparkir di jalur 7 Stasiun Tugu Yogyakarta, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, pada Rabu (12/3/2025) pagi. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerusakan cukup parah pada gerbong yang terdampak.   

Menurut Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo, kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 06.35 WIB oleh seorang karyawan stasiun, Riyanto. Saat itu, saksi melihat asap keluar dari salah satu gerbong eksekutif yang terparkir di jalur 7. 

"Ia langsung memanggil rekannya, Bayu, dan melaporkan kejadian ini ke petugas pengatur perjalanan kereta api," ujar Sujarwo.  

Riyanto sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) kecil, namun api terus membesar. PT KAI kemudian menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta.  

Sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran dan 2 ambulans dikerahkan untuk menangani kebakaran, dengan bantuan hidran milik PT KAI serta seluruh karyawan Stasiun Tugu Yogyakarta. Setelah lebih dari satu jam, api berhasil dipadamkan pada pukul 07.40 WIB.  

Dari hasil pemeriksaan awal, kebakaran menyebabkan tiga gerbong eksekutif mengalami kerusakan seperti kaca jendela pecah, kursi-kursi di dalam gerbong hangus, kerugian material masih dalam perhitungan. 

"Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan PT KAI. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," kata dia. 

(Angkasa Yudhistira)

      
