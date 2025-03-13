Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemberontakan Ra Kuti Bikin Istana Majapahit Sempat Berpindah 

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |04:30 WIB
Pemberontakan Ra Kuti Bikin Istana Majapahit Sempat Berpindah 
Kerajaan Majapahit (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kerajaan Majapahit sempat berpindah istana kerajaannya sejak membuka hutan di wilayah Tarik. Dugaan ini disebutkan dalam beberapa catatan sejarah kitab kuno mulai dari Kakawin Pararaton hingga Nagarakretagama. 

Pada Kakawin Pararaton dikisahkan, bahwa hutan yang diminta Raden Wijaya untuk dibuka menjadi permukiman disebut dengan istilah alasing wong Trik, atau hutan milik warga Trik. Sementara itu, Kidung Rangga Lawe menyebut hutan itu bernama Alas Těrik atau Hutan Terik. Secara toponimi ada kemiripan antara Těrik dengan Kecamatan Tarik di ujung barat Kabupaten Sidoarjo, berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. 

Ada dugaan bahwa lokasi Majapahit awal yang berasal dari pembukaan Hutan Těrik sekarang menjadi Dusun Klinter, Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, dikutip dari buku "Pararaton : Biografi Para Raja Singhasari - Majapahit". 

Hal ini karena di sana ditemukan sejumlah benda purbakala, antara lain bangunan bata kuno yang diduga sebagai sisa-sisa pagar atau dinding dan pecahan tembikar kuno. 

Pemberontakan Ra Kuti di masa Jayanagara membuat ibu kota istana Majapahit berpindah pada tahun 1319. Dimana istana Majapahit pindah ke wilayah barat, yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, ada juga penelitian terhadap Situs Medowo yang berada di Desa Gampingrowo, Kecamatan Tarik, tepat di sebelah utara Desa Kedungbocok, ditemukan berbagai peninggalan purbakala ditemukan di situs tersebut, antara lain sisa-sisa bangunan bata, tembikar, terakota, keramik asing, dan tulang hewan, yang tersebar cukup luas. Situs ini diperkirakan berasal dari era Majapahit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158167//hayam-sH4Y_large.jpg
Sifat Hayam Wuruk Berkuasa di Majapahit: Dermawan hingga Sampingkan Ego Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement