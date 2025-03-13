5 Berita Terpopuler: Nagita Slavina Kenakan Daster Jutaan Rupiah, Barito Putra Lapor PSSI

Berita Terpopuler Okezone Senin (23/12/2024) pagi diisi sederet berita terhangat, dari penangkapan Bokep joki jalur alternatif sampai outfit daster Nagita Slavina yang memiliki banderol jutaan rupiah. Ada juga momen dimana PSM Makassar menurunkan 12 pemain saat laga melawan Barito Putra.

Berikut 5 Berita Terpopuler Okezone:

1. Bokep si Joki Jalur Alternatif Puncak yang Viral Getok Harga Dipulangkan, Diminta Wajib Lapor

Polisi menyatakan joki Jalur alternatif Puncak, Kabupaten Bogor yang melakukan getok harga kepada pengendara sudah dipulangkan. Pria berinisial CN alias Bokep itu diminta wajib lapor.

Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa dikonfirmasi, Minggu (22/12/2024) menjelaskan, sejauh ini pihak korban tidak membuat laporan polisi dan sudah memberikan pernyataan telah memaafkan sang joki.

Begitu juga CN yang sudah menyampaikan permintaan maaf. "Walaupun tidak laporan kami tetep gercep melakukan pencarian dan udah dapat kemarin, kerja sama antara Polsek Megamendung dan Cisarua," ungkapnya.

2. Daftar Tol Spesial Natal dengan Diskon Tarif 10% di Jawa dan Sumatera

Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberlakukan diskon spesial untuk beberapa ruas tol di Jawa dan Sumatera selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Pemberlakuan potongan tarif tol berlaku untuk semua golongan kendaraan sebesar 10%, harapannya mampu memaksimalkan distribusi lalu lintas dan menghindari penumpukan kendaraan pada tanggal tertentu yang diprediksi menjadi arus puncak mudik maupun balik.

"Kami sangat mengapresiasi kepada BUJT yang telah memberlakukan diskon tarif tol pada masa Nataru. Pada intinya selalu prioritaskan rakyat dan tetap jaga kualitas layanan jalan tol," kata Menteri PU Dody Hanggodo, Minggu (22/12/2024).

3. PSM Makassar Turunkan 12 Pemain di Menit-Menit Akhir, Barito Putera Lapor PSSI

Kemenangan PSM Makassar atas Barito Putera di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025 berakhir dengan kontroversial. Sebab PSM terlihat menurunkan 12 pemain di menit-menit akhir, dan hal tersebut jelas membuat pihak Barito Putera emosi sampai melaporkan insiden itu ke PSSI.