Masih Beroperasi saat Ramadhan, Polisi Gerebek Tempat Karaoke dan Wanita Pemandu Lagu

MALANG - Razia besar-besaran dilakukan oleh kepolisian ke sejumlah tempat hiburan di Kabupaten Malang. Beberapa tempat hiburan malam berupa kafe remang - remang di Kabupaten Malang, yang memiliki hiburan karaoke dengan pemandu lagu (LC) digerebek.

Saat penggerebekan di beberapa tempat hiburan malam itu, terdapat beberapa pengunjung tempat karaoke pria yang asyik berkaraoke, pada Satu malam (15/3/2025) hingga Minggu dini hari (16/3/2025). Para pengunjung itu tampak panik dengan kedatangan tim gabungan dari kepolisian Polres Malang, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo Pambudi.

Terlihat beberapa LC atau pemandu lagu yang masih asyik beroperasi di tengah bulan Ramadan. Kafe dengan suguhan perempuan - perempuan cantik pemandu lagu itu bahkan menggunakan pakaian yang ketat dan kurang sopan.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, dari operasi sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari jelang sahur itu, setidaknya 213 botol minuman keras (miras) disita dari Kafe JF Bendo dan Kafe Pelangi di kawasan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

"Petugas menyita miras dari dua kafe yang nekat beroperasi saat Ramadan. Di Kafe JF Bendo disita 65 botol miras, sedangkan di Kafe Pelangi ada 148 botol miras," ucap Bambang Subinajar, saat dikonfirmasi pada Minggu (16/3/2025).