INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tragis! 3 Pekerja Pabrik Kulit di Sumedang Tewas Usai Tenggelam di Kubangan Limbah

Yanuar Baswata , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |20:01 WIB
Tragis! 3 Pekerja Pabrik Kulit di Sumedang Tewas Usai Tenggelam di Kubangan Limbah
Pekerja Pabrik Kulit di Sumedang Tewas (foto: dok Okezone)
A
A
A

SUMEDANG - Sebanyak tiga pekerja pabrik PT ASI tewas, dugaan sementara karena terpeleset ketika memperbaiki mesin dan tenggelam di kubangan limbah. 

Pabrik yang mengolah kulit kulit hewan hingga menjadi bahan setengah jadi itu, berlokasi di Jalan Raya Parakanmuncang kilometer (KM) 02 Nomor 53, tepatnya di wilayah Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.  

Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Uyun Saeful Uyun mengatakan, ketiga pekerja pabrik yang meninggal itu, merupakan teknisi dan sedang bertugas memperbaiki mesin yang rusak. 

"Ketiga orang ini merupkan teknisi di pabrik, kemudian bekerja saat perbaikan mesin karena saluran daripada pipa limbah kulit kondisi macet dia memperbaiki," katanya saat ditemui di area pabrik pada Minggu (16/3/2025). 

Dijelaskan Uyun, menurut keterangan dari saksi di area pabrik, ketika yang bersangkutan hendak naik ke atas, salah seorang korban terpeleset dan jatuh ke bawah sumur penampungan limbah. 

"Yang lainnya coba menolong tapi akhirnya tidak bisa tertolong, karena saluran pipa itu mungkin tertimpa jadi keluar limbahnya hingga menutupi terhadap korban-korban ini," ucapnya. 

 

