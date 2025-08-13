Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warga Sumedang Digegerkan Penemuan Jasad Bayi di WC Masjid

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |19:03 WIB
Warga Sumedang Digegerkan Penemuan Jasad Bayi di WC Masjid
Penemuan mayat bayi (foto: freepik)
A
A
A

SUMEDANG – Warga Alamsari, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di WC umum Masjid Nurul Iman Al Fadhillah, pada Selasa 12 Agustus 2025 malam. Bayi itu ditemukan dalam kantong plastik yang dibawa seorang perempuan.

Kasi Humas Polres Sumedang, AKP Awang Munggardijaya, mengatakan kejadian terungkap saat warga curiga karena pintu WC terkunci terlalu lama.

“Setelah didobrak, warga mendapati seorang perempuan telungkup di lantai WC sambil memegang kantong plastik,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Perempuan itu dibujuk keluar, lalu warga memeriksa kantong plastik tersebut.

“Ternyata berisi bayi laki-laki yang sudah meninggal dunia, dengan luka di dada, leher, dan bibir kanan, serta ari-ari masih menempel," kata Awang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184895//mayat_dalam_karung-0udf_large.jpg
Mayat dalam Karung di Cikupa Teridentifikasi, Ini Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184206//mayat_tersangkut_di_sungai_ciliwung-jx3i_large.jpg
Geger! Warga Cililitan Temukan Mayat Pria Tersangkut di Sungai Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182864//ilustrasi-saVv_large.jpg
Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181382//anggota_brimob_digegerkan_penemuan_mayat_bayi-GH9S_large.jpg
Personel Brimob Digegerkan Penemuan Mayat Bayi saat Kerja Bakti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179683//mayat_bayi_di_kali_lodan-73uk_large.jpg
Tragis! Bayi Perempuan Ditemukan Tewas di Kali Lodan, Diduga Terjatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement