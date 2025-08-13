Warga Sumedang Digegerkan Penemuan Jasad Bayi di WC Masjid

SUMEDANG – Warga Alamsari, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di WC umum Masjid Nurul Iman Al Fadhillah, pada Selasa 12 Agustus 2025 malam. Bayi itu ditemukan dalam kantong plastik yang dibawa seorang perempuan.

Kasi Humas Polres Sumedang, AKP Awang Munggardijaya, mengatakan kejadian terungkap saat warga curiga karena pintu WC terkunci terlalu lama.

“Setelah didobrak, warga mendapati seorang perempuan telungkup di lantai WC sambil memegang kantong plastik,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Perempuan itu dibujuk keluar, lalu warga memeriksa kantong plastik tersebut.

“Ternyata berisi bayi laki-laki yang sudah meninggal dunia, dengan luka di dada, leher, dan bibir kanan, serta ari-ari masih menempel," kata Awang.