HOME NEWS JABAR

Peras Kepala Desa, 5 Wartawan Gadungan Ditangkap!

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |21:45 WIB
Peras Kepala Desa, 5 Wartawan Gadungan Ditangkap!
Polisi tangkap wartawan gadungan di Sumedang, Jawa Barat (Foto: Agi Ilman/Okezone)
SUMEDANG - Lima pria yang mengaku wartawan dari berbagai media ditangkap aparat Polres Sumedang. Mereka diduga memeras kepala desa berinisial S (60) di wilayah Kecamatan Cisarua, Sumedang, Jawa Barat.

Kapolres Sumedang AKBP Djoko Dwi Harsono mengatakan, peristiwa itu terjadi sejak 27 Mei 2025 lalu dan dilaporkan korban pada 25 Juni 2025. Para pelaku mengancam akan membongkar dugaan penyalahgunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jika tidak diberikan sejumlah uang.

“Korban atas nama S, Kepala Desa Ciuyah, Kecamatan Cisarua. Ia merasa diintimidasi para pelaku yang mengaku sudah mengantongi data dugaan penyelewengan anggaran BUMDes dari Inspektorat,” kata Djoko di Mapolres Sumedang, Kamis (3/7/2025).

Kelima tersangka masing-masing berinisial AS (51), RAP (48), H (47), TH (34), dan AM (57). Mereka mengaku sebagai wartawan dari berbagai media cetak maupun online.

“Modusnya, para tersangka mendatangi kantor desa dan menawarkan jasa pengamanan agar desa tersebut tidak disorot dalam pemeriksaan Inspektorat. Jika korban tidak kooperatif, para pelaku mengancam akan menyebarkan data dugaan penyimpangan,” ujar Djoko.

 

Halaman:
1 2
      
