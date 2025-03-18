Partai Perindo Manggarai Barat Tempati Kantor Baru, Kian Solid danTerus Hadir di Tengah Masyarakat

MANGGARAI BARAT - Partai Perindo terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat struktur organisasi, berkontribusi nyata, dan makin mendekatkan diri untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Salah satu langkahnya dengan meresmikan kantor baru DPD Partai Perindo Manggarai Barat di Jalan Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Perindo Manggarai Barat Hasanudin mengungkapkan, kehadiran kantor baru menjadi momentum penting bagi transformasi Partai Perindo di wilayahnya. Jadi simbol semangat baru dalam memacu kemajuan daerah dan memperjuangkan Indonesia sejahtera.

“Dengan adanya kantor baru ini, kami berharap bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas partai, baik dalam hal konsolidasi internal maupun dalam melayani masyarakat Manggarai Barat,” ujar Hasanudin, Senin (17/3/2025).

Anggota DPRD Manggarai Barat ini mengatakan, tak hanya pusat koordinasi bagi pengurus dan kader Partai Perindo, kantor tersebut akan menjadi rumah bagi seluruh kader, simpatisan dan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi serta lebih dekat dengan partai yang dikenal juga sebagai Partai Kita tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa Partai Perindo di Manggarai Barat bukan hanya hadir sebagai partai politik, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan, peluang usaha dan pembangunan yang lebih baik," kata pria yang meraih gelar S1-nya dari Universitas Satria Makassar ini.

Sebagai partai yang mengusung visi kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan, Partai Perindo akan terus memperkuat jaringan hingga ke akar rumput. Langkah ini akan membuat partai yang didirikan pada 8 Oktober 2014 tersebut semakin solid dalam menghadapi berbagai agenda politik ke depan, termasuk persiapan Pemilu 2029.