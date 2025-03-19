4 Saksi Lihat Oknum TNI Tembak Mati 3 Polisi di Lampung

BANDARLAMPUNG - Tim Join Investigasi kasus penggerebekan judi sabung ayam melakukan pendalaman terkait tewasnya tiga anggota Polri yang diduga ditembak oleh oknum TNI. Belasan saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Dari keterangan saksi, dikatakan oknum TNI menembak mati 3 anggota Polri.

"Kami sudah memeriksa 13 anggota Polres Way Kanan yang melakukan pembubaran itu, terdapat 4 saksi yang melihat oknum itu melakukan penembakan dengan senjata laras panjang," ujar Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (19/3/2025).

Helmy mengungkapkan, dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), tim join investigasi menemukan 13 selongsong peluru berbagai jenis. "Dari hasil olah TKP, ditemukan beberapa selongsong peluru di dua tempat yang mengelompok atau berpisah-pisah. Jumlah selongsong berjumlah 13," ungkapnya.

Sebelumnya, tiga anggota Polisi Polres Way Kanan tewas saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Negara Batin, Way Kanan, Senin 17 Maret 2025 sekitar pukul 16.50 WIB.

Ketiga anggota Polisi itu yakni AKP anumerta Lusiyanto (Kapolsek Negara Batin), Aipda anumerta Petrus Apriyanto (Ba Polsek Negara Batin) dan Briptu anumerta M Ghalib Surya Ganta (Ba Satreskrim Polres Way Kanan).

(Arief Setyadi )