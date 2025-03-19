Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tanah Ambles, Emak-Emak Posyandu Jadi Korban

Vitriana D , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |18:30 WIB
Tanah Ambles, Emak-Emak Posyandu Jadi Korban
Tanah ambles di Solo (foto: dok ist)
A
A
A

SOLO - Sebuah Gedung Serbaguna, RT 01/RW 06 Kampung Sumpingan, Kadipiro, Solo, ambles. Akibatnya, dua orang warga mengalami luka-luka, pada Rabu (19/3/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.  

Lurah Kadipiro, Arif Budiman mengatakan, saat kejadian, beberapa kader posyandu tengah melakukan persiapan untuk posyandu lansia. 

"Dua ibu-ibu, Kiswatiningsih dan Martini mau mengambil meja di bagian dapur untuk acara posyandu lansia. Tiba-tiba tanahnya ambles," katanya.

Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Soekarno Ngipang untuk mendapatkan perawatan intensif. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181331//longsor-4cGE_large.jpg
Tanah Longsor di Makassar Jaktim, Tiga Halaman Rumah Ambles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171220//mayat-wiqy_large.jpg
Pria Penghuni Panti Tewas Usai Terseret Arus di Sungai Bengawan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/340/3167165//warga_berfoto_di_rumah_jokowi-T7rq_large.jpg
Penjagaan Rumah Jokowi di Solo Mulai Dilonggarkan, Warga Ramai Berfoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/512/3158999//duel_maut-CG6T_large.jpg
Duel Maut, Pria di Solo Tewas Dihantam Tangga dan Termos Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/205/3152435//audisi_indonesian_idol_di_solo-LZK1_large.JPG
Ribuan Warga Solo Antusias Ikuti Audisi Indonesian Idol Season XIV 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/512/3142910//ayam_goreng-4bIT_large.jpg
Gaduh Non-Halal, Langkah Wali Kota Solo Tutup Ayam Goreng Widuran Redakan Situasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement