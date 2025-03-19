Tanah Ambles, Emak-Emak Posyandu Jadi Korban

SOLO - Sebuah Gedung Serbaguna, RT 01/RW 06 Kampung Sumpingan, Kadipiro, Solo, ambles. Akibatnya, dua orang warga mengalami luka-luka, pada Rabu (19/3/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

Lurah Kadipiro, Arif Budiman mengatakan, saat kejadian, beberapa kader posyandu tengah melakukan persiapan untuk posyandu lansia.

"Dua ibu-ibu, Kiswatiningsih dan Martini mau mengambil meja di bagian dapur untuk acara posyandu lansia. Tiba-tiba tanahnya ambles," katanya.

Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Soekarno Ngipang untuk mendapatkan perawatan intensif.