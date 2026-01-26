Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jokowi dan Dubes Belanda Bertemu di Solo, Ini Topik Pembahasannya

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |23:43 WIB
Jokowi dan Dubes Belanda Bertemu di Solo, Ini Topik Pembahasannya
Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen usai bertemu Jokowi (foto: Okezone)
A
A
A

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin (26/1/2026) sore. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai.

Marc Gerritsen tiba di rumah Jokowi yang beralamat di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, sekitar pukul 16.10 WIB. Ia datang menggunakan mobil Toyota Innova tanpa pengawalan dan hanya didampingi seorang staf.

Jokowi dan Marc Gerritsen kemudian melakukan pertemuan tertutup di dalam rumah selama kurang lebih satu jam. Usai pertemuan, Dubes Belanda itu mengaku merasa terhormat dapat bertemu langsung dengan Jokowi untuk pertama kalinya.

Marc Gerritsen menyebut, Jokowi memiliki peran penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Belanda selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Kami berbicara mengenai ekonomi serta bagaimana Indonesia dan Eropa dapat bekerja sama lebih erat di tengah situasi dunia yang sedang bergejolak," ujar Marc Gerritsen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Solo Dubes Belanda Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196027//prabowo_hadiri_pernikahan_sespri-8yJx_large.jpg
Prabowo Hadiri Pernikahan Sespri, Jadi Saksi Nikah Bersama Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195348//presiden_ri_ke_7_joko_widodo-RtEZ_large.jpg
Temui Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Jokowi Buka Peluang Restorative Justice
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191472//wakil_menteri_hukum_edward_omar_sharif_hiariej-95v3_large.jpg
Wamenkum Sebut Jokowi Sempat Tak Setujui Pasal Penghinaan Presiden saat Godok KUHP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/470/3191103//prabowo-hE6S_large.jpg
5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement