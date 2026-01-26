Jokowi dan Dubes Belanda Bertemu di Solo, Ini Topik Pembahasannya

Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen usai bertemu Jokowi (foto: Okezone)

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin (26/1/2026) sore. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai.

Marc Gerritsen tiba di rumah Jokowi yang beralamat di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, sekitar pukul 16.10 WIB. Ia datang menggunakan mobil Toyota Innova tanpa pengawalan dan hanya didampingi seorang staf.

Jokowi dan Marc Gerritsen kemudian melakukan pertemuan tertutup di dalam rumah selama kurang lebih satu jam. Usai pertemuan, Dubes Belanda itu mengaku merasa terhormat dapat bertemu langsung dengan Jokowi untuk pertama kalinya.

Marc Gerritsen menyebut, Jokowi memiliki peran penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Belanda selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Kami berbicara mengenai ekonomi serta bagaimana Indonesia dan Eropa dapat bekerja sama lebih erat di tengah situasi dunia yang sedang bergejolak," ujar Marc Gerritsen.