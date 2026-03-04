Kepergian Try Sutrisno, Jokowi: Dedikasi Beliau Akan Terus Menginspirasi

Jokowi di rumah Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno (foto: dok ist)

JAKARTA – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melayat ke rumah almarhum Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno. Jokowi menyebutkan bahwa kepergian Try Sutrisno menjadi duka bagi seluruh pihak.

“Suasana di rumah almarhum Bapak Try Sutrisno hari ini masih dipenuhi rasa kehilangan. Berpulangnya beliau menjadi duka kita semua,” tulis Jokowi dalam akun Instagramnya yang dilihat Rabu (4/3/2026).

Jokowi pun berharap istri Try Sutrisno, Tuti Sutiawati, diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi kesedihan ini.

“Saya menyampaikan doa tulus kepada Ibu Tuti Sutiawati dan keluarga, semoga diberikan ketabahan di tengah suasana duka yang mendalam ini,” ujar dia.