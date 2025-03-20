Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Astronot NASA Kembali ke Bumi Setelah 9 Bulan Terlantar di ISS

Siti Gea Arzetty , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |12:53 WIB
2 Astronot NASA Kembali ke Bumi Setelah 9 Bulan Terlantar di ISS
Kapsul SpaceX yang membawa astronot NASA mendarat di Florida. (Foto: NASA)
A
A
A

JAKARTA - Astronot NASA Butch Wilmore dan Suni Williams kembali dengan selamat ke Bumi pada Selasa, (18/3/2025), mendarat di laut lepas pantai Florida, Amerika Serikat (AS) dalam kapsul SpaceX. Perjalanan mereka dilakukan sembilan bulan setelah kerusakan pada pesawat luar angkasa Boeing Starliner mereka memperpanjang apa yang awalnya direncanakan menjadi masa tinggal selama seminggu di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Williams dan Wilmore, bersama Nick Hague dari NASA dan kosmonot Aleksandr Gorbunov dari badan antariksa Roscosmos Rusia lepas landas dari ISS pada pukul 1:05 dini hari ET pada Selasa dengan menaiki kapsul SpaceX Crew Dragon, memulai perjalanan selama 17 jam menuju Bumi.

Keempat awaknya, yang secara resmi menjadi bagian misi rotasi astronot Kru-9 NASA, mendarat dengan selamat di lepas pantai Tallahassee, Florida, pada pukul 5:57 sore waktu Timur.

"Sungguh perjalanan yang luar biasa," kata astronot NASA Nick Hague, komandan misi Crew-9 di dalam kapsul Dragon, kepada kontrol misi beberapa saat setelah mendarat. "Saya melihat kapsul penuh senyum lebar."

Kapsul tersebut diangkat keluar dari air ke kapal pemulihan, dan para astronaut akan diterbangkan ke Pusat Antariksa Johnson NASA di Houston untuk pemeriksaan kesehatan rutin sebelum diizinkan untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka.

Sambutan meriah di India

Kepulangan Williams terutama mendapat sambutan meriah di India, yang menjadi tanah leluhur astronot wanita itu.

Menurut laporan, penduduk desa leluhur Williams di negara bagian Gujarat, India, berkumpul untuk memanjatkan doa dan melakukan ritual tradisional, sementara yang lain menari di jalan dan menyalakan kembang api untuk menandai peristiwa tersebut. Banyak yang terlihat bersorak saat menonton siaran langsung NASA saat mereka berkumpul untuk berdoa bagi Williams.

 

