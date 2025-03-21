Hangatnya Ramadhan, Perindo Bangka Belitung Berbagi Takjil, Bukber dan Santuni Anak Yatim

PANGKALPINANG - Semangat berbagi di bulan suci Ramadan digaungkan oleh DPW Partai Perindo Bangka Belitung (Babel). Spirit itu ditegaskan dengan menggelar aksi sosial membagikan ratusan takjil dan menyantuni anak yatim piatu di Kota Pangkalpinang.

Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung, Hermanto Phoeng mengatakan, kegiatan ini dimulai dengan pembagian 200 paket takjil di traffic light Simpang Tujuh atau Simpang DKT yang berdekatan dengan kantor Sekretariat Partai Perindo Babel.

Pengurus dan kader partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini turun langsung membagikan takjil kepada para pengguna jalan.

Sasaran utamanya adalah mereka yang sedang dalam perjalanan dan belum sempat menyiapkan hidangan berbuka puasa. Usai berbagi takjil, Partai yang Dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini buka puasa bersama anak-anak panti asuhan dan memberikan santunan untuk mereka.

"Kami rutin setiap tahun mengadakan kegiatan berbagi takjil," ungkap Hermanto, Jumat 21 Maret 2025.