Anggota DPRD Perindo Mimika Rampeani Tegaskan Pendidikan Kunci Lahirkan Generasi Penerus Berkualitas

MIMIKA - Anggota DPRD Kabupaten Mimika Rampeani Rahman menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam menyiapkan generasi penerus yang lebih baik. Politisi Partai Perindo yang juga dikenal sebagai Partai Kita ini mengajak kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga di Mimika, Papua Tengah untuk berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.

"Anak-anak perlu mendapatkan komitmen kemauan untuk maju, pendidikan, serta kasih sayang sejak dari rumah. Oleh karena itu, saya menyuarakan kepada seluruh perempuan di Indonesia, di Papua, terkhusus di Mimika, ayo, kita punya kewajiban menyiapkan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Kita berharap mereka tumbuh lebih baik dari kita," kata Rampeani, Rabu (19/3/2025).

Alumnus Universitas Cenderawasih ini mengapresiasi upaya pemerintah daerah Mimika yang telah menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, termasuk dukungan pembiayaan yang besar.

Selain itu, kontribusi dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) serta Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) yang turut membantu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

"Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas luar biasa. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika misalnya, memberikan pembiayaan yang luar biasa. Ada juga dukungan dari PT Freeport Indonesia melalui YPMAK dan Lemasko. Mari kita manfaatkan ini agar anak-anak kita bisa menjadi harapan bangsa, khususnya harapan kita di Tanah Amungsa, Bumi Kamoro,” tuturnya.