INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jalani Terapi Oksigen, Paus Fransiskus Harus Belajar Bicara Lagi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |14:10 WIB
Jalani Terapi Oksigen, Paus Fransiskus Harus Belajar Bicara Lagi
Jalani Terapi Oksigen, Paus Fransiskus Harus Belajar Bicara Lagi. (Reuters)
ROMA - Kepala Kantor Doktrinal Vatikan, Kardinal Victor Manuel Fernandez mengatakan, Paus Fransiskus (88) perlahan-lahan mulai pulih di rumah sakit. Namun, ia harus belajar berbicara lagi setelah menjalani terapi oksigen aliran tinggi dalam waktu lama. 

1. Belajar Bicara

Kardinal Victor Manuel Fernandez menepis spekulasi bahwa Paus akan pensiun dan mengatakan bahwa ia kembali menjadi dirinya yang dulu.

"Paus dalam kondisi yang sangat baik, tetapi oksigen aliran tinggi mengeringkan segalanya. Ia perlu belajar berbicara lagi, tetapi kondisi fisiknya secara keseluruhan sama seperti sebelumnya," kata Fernandez, melansir Reuters, Sabtu (22/3/2025). 

Paus telah dirawat di rumah sakit selama lima minggu karena menderita pneumonia ganda. Selama waktu itu, Vatikan hanya merilis satu rekaman audio singkat saat Paus berbicara, pada 6 Maret. Dalam rekaman itu suaranya terdengar terputus-putus, terengah-engah, dan sulit dimengerti.

2. Kondisi Terkini Paus

Dalam pembaruan kesehatan terbarunya yang dirilis pada Jumat, Vatikan mengatakan kondisi Paus tetap stabil. "Sedikit perbaikan dalam pernapasan dan mobilitas," katanya.

Vatikan mengonfirmasi bahwa ia tidak menggunakan ventilasi mekanis untuk membantu pernapasan di malam hari sejak Senin. Namun, Paus menerima oksigen melalui selang kecil di bawah hidungnya selama sebagian besar waktu.

Masih belum ada kabar resmi kapan ia akan pulang ke Vatikan. Fernandez mengatakan ia tidak tahu apakah ia akan dipulangkan tepat waktu untuk Paskah, yang jatuh pada 20 April.

 

Vatikan Paus Paus Fransiskus
