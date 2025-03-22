Advertisement
HOME NEWS JATIM

346 Kamera CCTV Akan Pantau Keamanan dan Pergerakan Warga di Kota Malang saat Lebaran 

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |06:30 WIB
346 Kamera CCTV Akan Pantau Keamanan dan Pergerakan Warga di Kota Malang saat Lebaran 
Kapolresta Malang Kota Kombes Nanang Haryono (foto: Okezone)
A
A
A

MALANG - Ratusan kamera pengawas atau CCTV akan mengawasi pergerakan manusia di Kota Malang. Kamera - kamera CCTV berjumlah 346 kamera milik Polresta Malang Kota, terpasang di ratusan titik untuk pemantauan pergerakan warga ketika arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Nanang Haryono menuturkan, selain pengawassn pergerakan warga selama arus mudik di ratusan titik. Kamera CCTV ini juga mendukung pemberian rasa aman di wilayah hukum Polresta Malang Kota, karena kamera CCTV itu langsung terintegrasi dengan Ngalam Command Center di Mapolresta Malang Kota.

"Di Kota Malang ini ada CCTV kurang lebih 346 kamera yang terdapat di 142 titik. Pada masing-masing titik, ada antara 2-4 kamera. Ini bisa dikatakan terbanyak di daerah polres jajaran di Jawa Timur," ujar Nanang, dikonfirmasi pada Jumat 21 Maret 2025.

Selain untuk mendukung kamtibmas, Nanang menyebutkan CCTV tersebut dapat membantu jajaran kepolisian memaksimalkan pengawasan arus lalu lintas selama masa mudik hingga libur lebaran, sehingga pihaknya bisa cepat merespon, ketika terjadi hambatan pada titik-titik tertentu.

"Ratusan CCTV ini sangat membantu. Belum lagi CCTV swasta miliki toko emas, mini market dan lain-lain. Terbukti, jajaran Satreskrim beberapa waktu lalu beberapa kali mengungkap kasus berkat bantuan CCTV," terang Nanang.

Selain itu, satu unit mobil patroli dengan dilengkapi mobile camera yang terintegrasi dengan Command Center juga berkeliling memantau titik-titik rawan kemacetan. Sejumlah petugas bersiaga selama 24 jam di setiap titik pos pengamanan.
 

(Awaludin)

      
