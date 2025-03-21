Mudik 2025, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Mulai Dipadati Kendaraan Pribadi

MERAK - Sejumlah kendaraan pribadi mulai memadati area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada H-10 Lebaran Idul Fitri 2025.

Pantauan di lapangan pukul 19.30 WIB, para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi sedang menunggu kapal bersandar untuk menyeberang menuju Bakauheni, Lampung.

Salah satu Pemudik, Herman (37) mengaku telah mengantre hampir 2 jam lebih untuk masuk ke dalam kapal. Meski demikian, resiko itu sudah dia perhitungkan.

"Alhamdulillah tadi perjalanan lancar, hanya ada beberapa kali titik kemacetan, itu juga sebentar saja," kata Herman, Jumat (21/3/2025).

Kata Aldi, dia bersama keluarga bertolak dari Bekasi melalui Pelabuhan Merak dengan tujuan Palembang. "Kebetulan kalau kami punya warung usaha, jadi bisa atur waktu mudik lebih awal, anak-anak juga sudah libur sekolah," pungkasnya.