Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mudik 2025, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Mulai Dipadati Kendaraan Pribadi

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |23:22 WIB
Mudik 2025, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Mulai Dipadati Kendaraan Pribadi
Pelabuhan Merak Mulai Dipadati Kendaraan Pribadi (foto: Okezone)
A
A
A

MERAK - Sejumlah kendaraan pribadi mulai memadati area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada H-10 Lebaran Idul Fitri 2025. 

Pantauan di lapangan pukul 19.30 WIB, para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi sedang menunggu kapal bersandar untuk menyeberang menuju Bakauheni, Lampung.

Salah satu Pemudik, Herman (37) mengaku telah mengantre hampir 2 jam lebih untuk masuk ke dalam kapal. Meski demikian, resiko itu sudah dia perhitungkan.

"Alhamdulillah tadi perjalanan lancar, hanya ada beberapa kali titik kemacetan, itu juga sebentar saja," kata Herman, Jumat (21/3/2025).

Kata Aldi, dia bersama keluarga bertolak dari Bekasi melalui Pelabuhan Merak dengan tujuan Palembang. "Kebetulan kalau kami punya warung usaha, jadi bisa atur waktu mudik lebih awal, anak-anak juga sudah libur sekolah," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pelabuhan Merak mudik 2025 mudik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394//bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191130//mudik-iQdy_large.jpg
Kuota Mudik Gratis Nataru Masih Tersedia, Begini Cara Daftar untuk Bus, Kereta hingga Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807//kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186310//pemerintah-3ATY_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru pada Tanggal 20 dan 24 Desember, Arus Balik 28 dan 4 Januari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement