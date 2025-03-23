Biadab! KKB Papua Bakar Hidup-Hidup 6 Guru Kontrak hingga Tewas, Ini Kronologi Lengkapnya!

YAHUKIMO – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua membakar enam guru kontrak di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3). Akibatnya, 6 guru tersebut tewas mengenaskan.

Selain itu, kelompok yang sering disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu juga membakar empat bangunan gedung sekolah dan 1 rumah guru di Yahukimo.

"OPM penjahat kemanusiaan ini benar-benar sangat biadab tidak berperikemanusiaan telah membunuh dan membakar hidup-hidup enam orang guru," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Informasi yang diterima Okezone, guru kontrak yang menjadi korban itu diserang saat berada di rumah. Saat itu, KKB melintas dan menyerang serta membunuh seorang guru.

Selanjutnya, KKB Teroris masuk ke dalam rumah dan kemudian kembali menyerang serta membakar rumah sehingga dilaporkan enam orang guru kontrak meninggal.

Selain membunuh 6 guru, KKB Papua juga memeras dan merampok uang masyarakat di sekitarnya.