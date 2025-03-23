Angin Kencang Porak-porandakan 4 Kecamatan di Malang, Pohon Tumbang dan 14 Bangunan Rusak

MALANG - Angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Malang bagian selatan. Angin kencang yang menerjang bersamaan dengan hujan berintensitas sedang terjadi di sejumlah kecamatan pada Sabtu (22/3/2025) siang hingga sore. Peristiwa ini membuat 14 bangunan rumah warga dan sarana prasarana umum rusak.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyatakan, pihaknya mencatat ada empat kecamatan yang terdampak angin kencang, yakni Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Dampit, Turen, dan Tirtoyudo. Dimana wilayah terparah ada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang membuat 11 bangunan rumah dan prasarana umum rusak.

"Di Dusun Tamban RT 12 RW 4, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, hingga Sabtu malam pukul 20.00 WIB, terdapat 10 rumah warga dan satu bangunan gudang nelayan rusak," kata Sadono Irawan, dikonfirmasi Sabtu malam (22/3/2025).

Angin kencang juga merusak tiga rumah di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, hingga Sabtu malam pukul 20.00 WIB. Kerusakan terjadi di atap bagian rumah, dimana sebagian rumah atapnya terbang yang memuat tiga Kepala Keluarga (KK) harus mengungsi.

"Di Kecamatan Tirtoyudo, tepatnya Desa Jogomulyan, juga terdampak angin kencang sekitar 15 - 20 menit terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 15.30 WIB, dua rumah rusak sedang, dilaporkan Sabtu malam ini," ucapnya.