Bupati Bekasi Pastikan Pria Mirip PNS Minta THR di Pasar Induk Bukan Pegawainya

BEKASI – Pemkab Bekasi memastikan pria yang memakai baju dinas PNS atau ASN yang viral meminta uang tunjangan hari raya (THR) ke pedagang di Pasar Induk Cibitung, bukan pegawai Pemda. Tindakan tersebut merupakan aksi individu dan tidak terkait dengan instansi manapun.

"Oh bukan. Saya yang jamin itu bukan dari Pemda," ungkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang usai menghadiri penutupan Festival Ramadhan di Tambun Bekasi, Minggu (23/3/2025).

Ade mengatakan, hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak berwajib oleh pihak Pasar Induk Cibitung. "Jadi nggak ada lah personel Pemda kaya gitu. Katanya informasinya (pelaku) juga habis minumkan jadi di luar akal sehat," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Gatot Purnomo menegaskan, bahwa tindakan tersebut merupakan aksi individu dan tidak terkait dengan instansi manapun. "Itu dilakukan oleh oknum yang mengenakan seragam Pemda, padahal dia bukan pegawai Pemda atau UPTD Pasar. Kejadian ini terjadi pukul 03.00 WIB dan sudah ditindaklanjuti oleh UPTD Pasar serta keamanan setempat," kata Gatot.

Gatot sangat menyayangkan terhadap sikap pedagang yang memilih diam dan tidak melapor. "Pelanggaran hukum bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Kalau pedagang tidak melapor, bagaimana kami atau aparat mengetahuinya?" ujarnya.