Geger, Mayat Wanita Ditutup Selimut di Bakauheni Lampung

LAMPUNG SELATAN - Seorang wanita ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya di Dusun kenyayan Bawah I Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (23/3/2025).

Jasad korban berinisial WY (23) warga Dusun Sumber Sari, Desa Kelawi, Bakauheni, Lampung Selatan itu ditemukan tergeletak di ruang tamu kontrakan dan ditutupi menggunakan selimut warna abu-abu.

"Benar, ada laporan orang meninggal dunia di Desa Bakauheni inisal DY," ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, Minggu.

Yuni mengatakan, peristiwa penemuan korban meninggal dunia ini berawal saat Juherudjn selalu pemilik kontrakan mendatangi kontrakannya sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat itu, saksi Juherudin hendak merenovasi tembok di bagian dapur, sehingga memanggil-manggil korban namun tidak ada jawaban.

"Saksi ini berinisiatif mengambil kunci serep dirumahnya, setelah membawa kunci lalu saksi melihat seseorang sedang tertidur di ruang tengah dan ditutupi selimut," kata Yuni.