Gempa M4,7 Guncang Aceh, Pemicunya Aktivitas Sesar Besar Sumatera

ACEH BARAT DAYA - Gempa tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 4,7, mengguncang Kabupaten Aceh Barat Daya dan sekitarnya, Provinsi Aceh, pada Senin 24 Maret 2025, Pukul 21.26 WIB. Gempa bumi dangkal yang berlokasi di darat, akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatera pada Segmen Batee-A.

Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho menerangkan, hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi itu berkekuatan M 4,7. Episenter gempa terletak pada koordinat 3.63° (Lintang Utara) LU dan 96.75° Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 33 kilometer Barat Daya Blang Pidie Aceh Barat Daya di kedalaman 3 kilometer.

Hendro Nugroho menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatra pada Segmen Batee-A.

"Berdasarkan laporan masyarakat, gempa itu dirasakan di daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya dengan skala intensitas III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Namun, hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa," ungkap Hendro Nugroho kepada Okezone, Senin (24/3/2025).

Hingga Pukul 22.00 WIB, sebut Hendro Nugroho, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada kejadian gempa bumi susulan (aftershock). Masyarakat, imbau Hendro Nugroho, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(Arief Setyadi )