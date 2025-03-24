Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa Massa Aksi Tolak UU TNI di Surabaya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |21:24 WIB
Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa Massa Aksi Tolak UU TNI di Surabaya
Massa demonstrasi tolak UU TNI di Surabaya dibubarkan paksa (Foto: Tangkapan layar iNews)
A
A
A

JAKARTA - Unjuk rasa yang menentang pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi UU TNI oleh DPR RI dilaporkan rusuh di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (24/3/2025) malam. Unjuk rasa pun dibubarkan paksa oleh polisi.

Berdasarkan siaran program iNews Prime, polisi mulai membubarkan masa aksi sekitar pukul 19.00 WIB. Terlihat, polisi dengan alat pelindung hingga tameng nengejar massa aksi.

Terlihat pula sisa api dan asap membumbung tinggi bekas bakaran ban yang ditinggal para pengunjuk rasa. Polisi membubarkan masa aksi dari Jalan Gubernur Suryo hingga Jalan Pemuda Surabaya.

Nampak, kendaraan taktis (rantis) seperti water canon dikerahkan untuk membubarkan masa yang berunjuk rasa di Jalan Suryo.

Sebelumnya, ribuan massa yang mengenakan pakaian serba hitam berkumpul di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka menggelar orasi menuntut pembatalan UU TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Selain itu, massa juga menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/519/3125594/mudik-n3PC_large.jpg
Kerugian Akibat Gedung DPRD Malang Dibakar Massa Tolak UU TNI Capai Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/340/3125586/uu_tni-m3jy_large.jpg
Tolak UU TNI, Aliansi BEM Se-Kota Kendari Segel DPRD Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/525/3125543/uu_tni-ePNB_large.jpg
Demo Tolak UU TNI di Sukabumi Chaos, Polisi Sikat Massa Aksi, Wartawan Ikut Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/519/3125467/uu_tni-Ru8Q_large.jpg
Pendemo Tolak UU TNI Berujung Bakar Gedung DPRD Malang Dibebaskan, 4 Hilang Kontak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/519/3125274/uu_tni-2Fml_large.jpg
Kronologi Demo Tolak UU TNI Rusuh hingga Bakar Gedung DPRD Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/519/3125266/demo-5c4N_large.jpg
Demo Tolak UU TNI Rusuh, Anggota DPRD Malang: Untung Bukan Gedung Utama yang Dibakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement