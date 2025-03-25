Mudik ke Jambi, Ini Titik Rawan Kecelakaan Pemudik di Jalan Tol Hingga Arteri Palembang-Merlung

MUAROJAMBI - Kapolres Muarojambi AKBP Heri Supriawan memastikan kondisi jalan tol Bayung Lincir Tempino (Baleno) sudah siap dilewati pengendara arus mudik lebaran 1446 Hijriah.

Namun begitu, pihak kepolisian sudah dapat memetakan titik-titik rawan kecelakaan yang perlu diantisipasi sejak dini.

"Kita sudah petakan daerah rawan macet dan kecelakaan baik di jalan tol maupun jalan sepanjang Palembang-Merlung, (arah Pekanbaru)," ungkap Kapolres, Selasa (25/3/2025).

Untuk daerah tol, katanya, pihaknya sudah inventarisir daerah rawan laka berada di KM 18. "Kami sudah komunikasi pihak tol dan lalu lintas untuk bisa mengantisipasi".

Heri menambahkan, berikutnya pada perbatasan Palembang sampai Merlung, titik rawannya berada di KM 48 dan KM 68, khususnya di Desa Suka Aswin.