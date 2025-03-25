Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mudik ke Jambi, Ini Titik Rawan Kecelakaan Pemudik di Jalan Tol Hingga Arteri Palembang-Merlung

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |19:01 WIB
Mudik ke Jambi, Ini Titik Rawan Kecelakaan Pemudik di Jalan Tol Hingga Arteri Palembang-Merlung
Kapolres Jambi AKBP Heri Supriawan
A
A
A

MUAROJAMBI - Kapolres Muarojambi AKBP Heri Supriawan memastikan kondisi jalan tol Bayung Lincir Tempino (Baleno) sudah siap dilewati pengendara arus mudik lebaran 1446 Hijriah.

Namun begitu, pihak kepolisian sudah dapat memetakan titik-titik rawan kecelakaan yang perlu diantisipasi sejak dini.

"Kita sudah petakan daerah rawan macet dan kecelakaan baik di jalan tol maupun jalan sepanjang Palembang-Merlung, (arah Pekanbaru)," ungkap Kapolres, Selasa (25/3/2025).

Untuk daerah tol, katanya, pihaknya sudah inventarisir daerah rawan laka berada di KM 18. "Kami sudah komunikasi pihak tol dan lalu lintas untuk bisa mengantisipasi".

Heri menambahkan, berikutnya pada perbatasan Palembang sampai Merlung, titik rawannya berada di KM 48 dan KM 68, khususnya di Desa Suka Aswin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mudik lebaran mudik jambi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394//bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191130//mudik-iQdy_large.jpg
Kuota Mudik Gratis Nataru Masih Tersedia, Begini Cara Daftar untuk Bus, Kereta hingga Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807//kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186310//pemerintah-3ATY_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru pada Tanggal 20 dan 24 Desember, Arus Balik 28 dan 4 Januari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement