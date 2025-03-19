Banjir Meluas, 7 Kabupaten dan Kota di Jambi Terdampak

JAMBI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mencatat dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi terdapat ada tujuh kabupaten-kota yang terdampak banjir. Banjir akibat debit Sungai Batanghari yang kian meluas di Provinsi Jambi sehingga ketinggian air terus meningkat.

"Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, ada tujuh kabupaten/kota yang terdampak banjir, yaitu Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Sarolangun, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh," ujar Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, Rabu (19/3/2025).

Dari 7 kabupaten/kota yang terdampak banjir, katanya, ada 215 kelurahan dan desa, serta 23.424 kepala keluarga (KK) dan 79.383 jiwa di Provinsi Jambi yang terdampak banjir.

"Jadi banjir kali ini hampir merata di Provinsi Jambi. Dari 11 kabupaten kota, tujuh wilayah terendam banjir, yakni meliputi 34 kecamatan," ungkapnya.

Diakuinya, saat ini sejumlah titik banjir di Provinsi Jambi telah mempersiapkan posko pengungsian. Bukan hanya itu, setiap kabupaten/kota juga telah diarahkan untuk mempersiapkan posko induk untuk warga terdampak.

Bayu juga meminta agar para ibu hamil dan lansia yang merupakan masyarakat rentan untuk dilakukan pendataan sehingga mempermudah di evakuasi sejak awal. Pihaknya mengimbau masyarakat Jambi yang berdekatan dengan bantaran Sungai Batanghari agar lebih berhati-hati.

"Saat ini, beberapa wilayah sudah menaikkan status, jadi dibutuhkan kesiapsiagaan," pungkasnya.



(Arief Setyadi )