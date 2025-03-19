Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Meluas, 7 Kabupaten dan Kota di Jambi Terdampak

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |16:19 WIB
Banjir Meluas, 7 Kabupaten dan Kota di Jambi Terdampak
Banjir di Jambi (Foto: Azhari Sultan/Okezone)
A
A
A

JAMBI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mencatat dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi terdapat ada tujuh kabupaten-kota yang terdampak banjir. Banjir akibat debit Sungai Batanghari yang kian meluas di Provinsi Jambi sehingga ketinggian air terus meningkat.

"Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, ada tujuh kabupaten/kota yang terdampak banjir, yaitu Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Sarolangun, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh," ujar Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah,  Rabu (19/3/2025).

Dari 7 kabupaten/kota yang terdampak banjir, katanya, ada 215 kelurahan dan desa, serta 23.424 kepala keluarga (KK) dan 79.383 jiwa di Provinsi Jambi yang terdampak banjir.

"Jadi banjir kali ini hampir merata di Provinsi Jambi. Dari 11 kabupaten kota, tujuh wilayah terendam banjir, yakni meliputi 34 kecamatan," ungkapnya.

Diakuinya, saat ini sejumlah titik banjir di Provinsi Jambi telah mempersiapkan posko pengungsian. Bukan hanya itu, setiap kabupaten/kota juga telah diarahkan untuk mempersiapkan posko induk untuk warga terdampak.

Bayu juga meminta agar para ibu hamil dan lansia yang merupakan masyarakat rentan untuk dilakukan pendataan sehingga mempermudah di evakuasi sejak awal. Pihaknya mengimbau masyarakat Jambi yang berdekatan dengan bantaran Sungai Batanghari agar lebih berhati-hati.

"Saat ini, beberapa wilayah sudah menaikkan status, jadi dibutuhkan kesiapsiagaan," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca ekstrem jambi banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191367/rsud_aceh_tamiang-zTsb_large.jpg
RSUD di 18 Kabupaten/Kota di Aceh Mulai Beroperasi Usai Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191358/kisah_dokter_puskesmas_bantu_ibu_lahirkan_bayi_kembar_di_langkat_saat_banjir-Ki6B_large.jpg
Kisah Dokter Puskesmas Bantu Ibu Lahirkan Bayi Kembar di Langkat saat Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191100/rsud_aceh_tamiang_kembali_beroperasi_usai_banjir-fcU2_large.jpg
Potret RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191087/mobil_tangki_distribusikan_air_bersih_ke_masyarakat_tapanuli_tengah-EoHZ_large.jpg
Sistem Perairan di Tapanuli Tengah Terdampak Banjir, 7 Mobil Tangki Distribusikan Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190823/banjir-VaOJ_large.jpg
Banjir Meluas, 806 Rumah di Serang Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190739/banjir_serang-1uwq_large.jpg
Banjir Rendam 3 Kecamatan di Serang, 2.125 Warga Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement