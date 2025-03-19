Satu Orang Korban Banjir Bandang Padangsidempuan Ditemukan, Jasadnya Hanyut 6 KM

PADANGSIDEMPUAN - Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gabungan berhasil menemukan satu dari dua orang korban hilang dalam peristiwa banjir bandang yang melanda Kota Padangsidempuan, Sumatra Utara. Banjir terjadi setelah Sungai Batang Ayumi yang melintasi di Padangsidempuan, meluap pada Jumat dini hari, 14 Maret 2025 lalu.

Kepala Kantor Badan SAR Nasional Medan, Hery Marantika, menyebut korban adalah Bangun Hutabarat (70) warga Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Jasad korban ditemukan siang tadi sekitar pukul13.30 WIB.

"Jasad korban ditemukan sekitar 6 kilometer dari lokasi awal dalam kondisi tersangkut di daratan tertimbun ranting-ranting dan rumput akibat sapuan banjir bandang dan longsor," jelas Hery, Rabu (19/3/2025).

Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Padang Sidempuan guna proses identifikasi.

"Jasad korban sudah dikembalikan ke keluarganya." tandas Hery.